Stand: 08.03.2017 16:19 Uhr

Eisdielen-Unfall: Bewährungsstrafe für Angeklagte

Fast zwei Jahren nachdem eine Frau in Bremervörde (Landkreis Rotenburg) mit ihrem Wagen in eine Eisdiele gerast war, ist das Urteil gefallen. Das Amtsgericht hat die inzwischen 61-Jährige zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt. Die Angeklagte habe sich der fahrlässigen Tötung, der fahrlässigen Körperverletzung und der fahrlässigen Straßenverkehrsgefährdung schuldig gemacht, begründete der Richter seine Entscheidung. Neben der Bewährungsstrafe muss die Frau für weitere zwei Jahre ihren Führerschein abgeben und eine Geldstrafe von 1.200 Euro zahlen. Bei dem Unfall im Sommer 2015 starben ein Mann und ein zweijähriger Junge, neun weitere Menschen wurden verletzt.

Video 03:08 min Unfall in Eisdiele: Die Menschen sind schockiert 06.07.2015 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen In Bremervörde ist ein Auto ungebremst in ein Eiscafé gefahren. Ein 65-jähriger Mann und ein 2-jähriger Junge kamen ums Leben. Die Menschen in dem Ort sind fassungslos. Video (03:08 min)

Angeklagte hatte Epilepsie-Medikamente nicht genommen

Die Staatsanwaltschaft hatte in ihrem Plädoyer eine Bewährungsstrafe von einem Jahr und vier Monaten gefordert. Die Angeklagte habe fahrlässig gehandelt, weil sie seit mehreren Jahren an Epilepsie leide und zum Unfallzeitpunkt ihre Tabletten nicht genommen haben soll. Daraufhin habe sie während der Fahrt einen Anfall erlitten. Zwei Nebenkläger schlossen sich der Forderung der Staatsanwaltschaft an, der dritte wollte sich nicht auf ein Strafmaß festlegen. Die Verteidigung plädierte auf Freispruch.

Der Unfall im Sommer 2015: Auto rast in Eisdiele















Prozess gegen mutmaßliche Schaulustige vertagt

Parallel zu der Verhandlung hat ein Prozess gegen drei Männer begonnen, die die Einsatzkräfte am Unfallort attackiert, bedroht und in ihrer Arbeit behindert haben sollen. Bundesweit bekannt geworden war der Fall als "Gaffer-Prozess". Der Vorsitzende Richter hatte am Dienstag dem Einspruch der Verteidigung stattgegeben, dass zunächst der Ausgang des Prozesses zu dem Unfall selbst abgewartet werden müsse. Die Verhandlung wurde daraufhin auf den 14. März vertagt.

Weitere Informationen mit Video Prozess gegen mutmaßliche Gaffer erneut vertagt Erneute Unterbrechung im Prozess gegen drei mutmaßliche Gaffer aus Bremervörde. Das Gericht will das Urteil gegen eine Unfallfahrerin abwarten. Der Prozess soll am 14. März weitergehen. (07.03.2017) mehr Anklage gegen Frau nach tödlichem Eisdielenunfall Die Staatsanwaltschaft hat gegen eine 60-Jährige Anklage wegen fahrlässiger Tötung erhoben. Sie war im Juli 2015 mit ihrem Auto in eine Eisdiele gefahren. Zwei Menschen starben. (01.06.2016) mehr mit Video Der schreckliche Unfall von Bremervörde Nach dem tragischen Unfall in einer Eisdiele in Bremervörde hat die Unfallverursacherin die Aussage verweigert. Bei dem Unglück kamen zwei Menschen ums Leben, neun wurden verletzt. (09.07.2015) mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 08.03.2017 | 19:30 Uhr