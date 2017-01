Stand: 06.01.2017 15:01 Uhr

Die Geburt einer Luxus-Jacht in Lemwerder

Was sich da im blauen Nachtlicht geheimnisvoll schimmernd aus dem Trockendock in den Werfthafen schiebt, dürfte dem passionierten Schiffspotter einen Schauer über den Rücken jagen: Eine knapp 100 Meter lange Luxus-Jacht macht sich am späten Donnerstagabend in der Abeking & Rasmussen Schiffs- und Yacht-Werft in Lemwerder (Landkreis Wesermarsch) auf ihre erste Reise - allerdings zu Lande. Über eine Spezialkonstruktion auf Schienen geht es auf einen Spezialponton und dann an einen unbekannten Ort, wo weitere Arbeiten an der Jacht vorgenommen werden, bevor sie voraussichtlich am Montag nach Lemwerder zurückkehrt.

Noch eine "Aviva" für Joe Lewis?

Wer ist Auftraggeber für die Mega-Jacht, wie teuer ist sie und wie ausgestattet? - Alles streng geheim und Teil der Vertragsvereinbarungen zwischen künftigem Eigner und Werft. Laut Oldenburger "Nordwest Zeitung" soll das aktuelle Projekt von Abeking & Rasmussen aber ein Bau für den britischen Milliardär Joe Lewis sein. Das Blatt beruft sich dabei auf Branchenzeitschriften. Der Unternehmer, dessen Investmentgesellschaft Hauptanteilseigner des englischen Premier-League-Clubs Tottenham-Hotspur ist, hat bereits eine Jacht bei Abeking & Rasmussen in Auftrag gegeben: Die "Aviva III" wurde 2007 in Lemwerder fertiggestellt, misst auch schon stolze 68 Meter und fungiert unter anderem als mobiles Büro für den Geschäftsmann. Der NWZ zufolge soll auch die neue Super-Jacht "Aviva" heißen.

Spezialanfertigungen für den Weltmarkt

Neben Motor-Jachten laufen bei Abeking & Rasmussen auch Minensuchboote und Schiffe der sogenannten Swath-Klasse vom Stapel. Diese Spezialschiffe, die unter anderem in der Offshore-Industrie als Transporter zum Einsatz kommen, werden auf Stelzen gebaut und gleiten nur leicht oberhalb des Meeresspiegels durchs Wasser - von Wind und Wellen wenig beeinträchtigt. Mit Anfertigungen wie diesen konnte die Werft in Lemwerder in den vergangenen Jahren in die Riege der Weltmarktführer aufsteigen. Jahresumsatz: rund 150 Millionen Euro. Dazu trägt auch der Bau der Luxus-Jachten bei. Bei Abeking & Rasmussen arbeiten mehr als 100 Ingenieure und 250 Mitarbeiter in der Fertigung.

