"Containerhafen Wilhelmshaven" statt "JadeWeserPort"?

Der JadeWeserPort liegt in Wilhelmshaven - das weiß ja eigentlich jeder. Wirklich? Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) ist sich da nicht so sicher und möchte den Hafen deshalb lieber umbenennen - in "Containerhafen Wilhelmshaven".

"Wo kommen Sie eigentlich her?"

"Der Name 'JadeWeserPort' ist bestimmt schön, aber ehrlicherweise muss man darauf hinweisen, dass überall in der Welt die großen Häfen die Namen ihrer Städte haben", sagte der Minister der Nordwest Zeitung. Bei Verhandlungen weltweit tauche schon die Frage auf: "Wo kommen Sie eigentlich her?" Deshalb würde er immer darauf achten, den "Containerhafen Wilhelmshaven" in den Vordergrund zu stellen. Außerdem könne man auch stolz auf Wilhelmshaven sein und müsse den Namen nicht verstecken.

