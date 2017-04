Stand: 22.04.2017 17:44 Uhr

Bürgermeister beschlagnahmt leere Appartements von Christina Gerlach

Für drei Gastronomie-Mitarbeiter auf der Insel war es die Rettung in letzter Minute. Ohne das beherzte Eingreifen des Rathauschefs hätten sie ihren Job aufgeben und Spiekeroog verlassen müssen. Ihr zeitlich befristeter Mietvertrag war abgelaufen und es gab nicht die kleinste Chance, etwas Neues zu finden, obwohl sie von Gemeinde und Kurverwaltung unterstützt wurden. Also beschlagnahmte Bürgermeister Matthias Piszczan schlichtweg mehrere leer stehende Appartements. "Wohnraum auf Spiekeroog ist denkbar knapp", sagt Piszczan, "da ist es ja völlig widersinnig, dass hier ein Gebäude steht, dessen Appartements nicht genutzt werden." Der Kommunalpolitiker meint das Künstlerhaus am Rande des Inseldorfs - eine der großzügigen Hinterlassenschaften des Bremer Ex-Reeders Niels Stolberg auf der Insel. Defizitär im Betrieb, querfinanziert durch die Beluga-Reederei. Als sie 2011 in die Pleite rutschte, musste auch das Künstlerhaus schließen. Seitdem steht es leer.

Investoren schweigen über Pläne

Mehrere Zwangsversteigerungen verliefen im Sand, bis sich zwei Investoren fanden, die das 2.500 Quadratmeter große Gebäude vergangenes Jahr kauften. Wie sie es nutzen wollen, ob sie es weiter den schönen Künsten widmen, mit Konzerten, Workshops und Vorträgen in den gediegenen Ateliers, darüber ist noch nichts bekannt. Erlaubt ist es jedenfalls. Schwierig wird es bei den sieben Appartements und zwei Zimmern. Denn der Bebauungsplan "Achter d'Diek" lässt dort weder Dauerwohnraum noch Ferienwohnungen zu.

"Gefahrenabwehr" durch die Kommune

Einfach war es also nicht mit der Beschlagnahme. Der entsprechende Paragraf fand sich in dem Niedersächsischen Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Demnach müssen Kommunen handeln und Gefahren abwehren. Piszczan erklärte die drohende unfreiwillige Obdachlosigkeit der drei Gastronomie-Mitarbeiter zur Gefahr, holte sich damit das Okay des Landkreises Wittmund und sprach mit den neuen Eigentümern des Künstlerhauses, die auf ihr Klagerecht gegen die Maßnahme verzichten und die kommenden sechs Monate Miete bekommen. So lange kommen die drei Gastronomie-Mitarbeiter auf alle Fälle im Künstlerhaus unter.

Künstlerhaus gilt als Problemimmobilie

"Danach muss man weitersehen", sagt Bürgermeister Piszczan, "schon bedauerlich, dass man zu solchen Maßnahmen greifen muss." Vielleicht ist die Aktion auch eine Empfehlung Richtung Gemeinderat. Der habe damals vieles verhindert, was Ex-Reeder Stolberg durchsetzen wollte: Ein Jazzkeller für Livekonzerte wurde ganz abgelehnt, die Gastronomie und Appartements sollten ausschließlich Dozenten oder zahlenden Gäste des Künstlerhauses vorbehalten sein. Schier unmöglich, mit diesen Auflagen Gewinne zu erwirtschaften. Genau deshalb galt das Gebäude als Problemimmobilie. Daran hat sich auch sechs Jahre später nichts geändert. Trotz diverser Vorstöße fand sich bisher im Gemeinderat keine Mehrheit, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern. Und zwar so, dass die Appartements als Dauerwohnraum und Ferienwohnungen genutzt werden können. Vielleicht wegen alter Ressentiments gegen Stolberg, die sich lange halten. Vielleicht aber auch weil jede weitere Ferienwohnung eine Konkurrenz zum bestehenden Angebot ist.

Gelungener Coup aus Sicht des Bürgermeisters

Bürgermeister Piszczan freut sich, dass wieder ein bisschen Leben ins Künstlerhaus einzieht. Und obwohl der Rathauschef gar kein Insulaner ist, sondern lange in Bad Zwischenahn gelebt hat, kann man ihm eine gewisse Schlitzohrigkeit nicht absprechen. Er kann zufrieden sein mit seinem Coup. Den richtigen Paragrafen gefunden, drei Leuten eine Wohnung besorgt und die leer stehende Immobilie endlich wieder belebt. Zumindest vorläufig.

