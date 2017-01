Stand: 06.01.2017 10:25 Uhr

Brückenkopf Bremerhaven - Panzer in den Osten

Im Zuge der Verlegung einer kompletten Panzerbrigade der US Army nach Mittel- und Osteuropa wird heute das erste Schiff mit militärischer Ausrüstung und Fahrzeugen an Bord in Bremerhaven entladen. Die ersten Panzer, Lkw und Jeeps sind bereits am Mittwoch per Schiff eingetroffen. Norddeutschland ist Drehscheibe der Verlegung der Brigade. Spätestens morgen soll dann ein weiterer Frachter entladen werden und am Sonntag noch ein drittes Schiff. Insgesamt werden mehr als 2.500 Militärfahrzeuge von Bord gebracht.

4.000 Soldaten unterwegs - plus Ausrüstung

Hintergrund der logistischen Mammutaufgabe ist die Operation "Atlantic Resolve". Laut US-Regierung sollen mit der Verstärkung der US-Truppen "Frieden und Stabilität" in den osteuropäischen Nato-Ländern gesichert werden. Seit der russischen Intervention in der Ukraine fühlen sich etwa Polen und Litauen von Russland bedroht. Insgesamt gehören 4.000 GIs zu der US-Brigade. Für den Transport der Ausrüstung sind 900 Bahnwaggons im Einsatz. Die meisten der Soldaten werden per Flugzeug nach Polen gebracht. "Vom 7. bis 16. Januar werden täglich drei Züge mit Militärgerät rollen", sagte ein Sprecher des Landeskommandos Brandenburg der Bundeswehr.

Unterstützung von der Bundeswehr

Die sogenannte Streitkräftebasis der Bundeswehr übernimmt die logistische Unterstützung der Operation - dazu zählen die Verpflegung, die Bereitstellung von Lagerraum sowie die Sicherung des Transports durch Einheiten der Feldjäger. Dazu kommen ungefähr 600 Frachtstücke, die vom Truppenübungsplatz Bergen-Hohne ebenfalls per Bahn nach Polen transportiert werden. Knapp 40 Fahrzeuge werden direkt über die Straße von Bremerhaven nach Polen bewegt.

Demonstranten gegen "Säbelrasseln"

Die Ankunft der US-Soldaten stößt bei Friedensaktivisten auf Widerstand: Sie haben für Sonnabend eine Demonstration angekündigt. Die Gegner halten die Verlegung für gefährliches "Säbelrasseln". Ekkehard Lentz vom Bremer Friedensforum etwa warnt vor einer Eskalation zwischen Ost und West. Die Gegner der Manöver fordern eine neue Entspannungspolitik. Zum Protest erwarten die Bremerhavener Behörden etwa 500 Teilnehmer in der Innenstadt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 06.01.2017 | 09:00 Uhr