Stand: 24.03.2017 16:27 Uhr

Bombendrohung: Behinderungen am Bahnhof Leer

Eine Bombendrohung im Leeraner Bahnhof sorgt im Nordwesten noch immer für Behinderungen im Bahnverkehr. Nach Angaben einer Sprecherin der Deutschen Bahn war die Bombendrohung gegen 14 Uhr in einer Bäckerei in dem Bahnhofsgebäude eingegangen. Der Bahnhof war daraufhin evakuiert worden. Gefunden hat die Polizei, die mit Sprengstoffspürhunden im Einsatz war, allerdings nichts. Inzwischen ist Bahnhof wieder freigegeben worden. Mit Behinderungen wird aber noch bis in die Abendstunden gerechnet.

Busse schaffen Ersatz

In der Region hatte die Bombendrohung erhebliche Auswirkungen auf den Verkehr: Die Züge auf den Strecken zwischen Hannover und Oldenburg sowie zwischen Leer und Norddeich-Mole konnten am Nachmittag nicht fahren. Sie mussten an den Bahnhöfen halten und warten. Zwischen Augustfehn und Emden sowie zwischen Emden und Oldenburg hatte die Bahn einen Bus-Notverkehr eingerichtet.

