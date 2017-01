Stand: 07.01.2017 23:40 Uhr

Wangerooge: Container-Müll kommt nach Norddeich

Die Bergung der angespülten Container auf der Insel Wangerooge konnte am Sonnabend abgeschlossen werden. Die Bergungsfirma hatte die Arbeit bereits seit dem frühen Morgen an zwei Stellen parallel fortgesetzt. Das Holz, das die Container geladen hatten und das sich zu großen Teilen über den Strand verteilt hatte, musste vom Strand aufgesammelt werden. Sowohl die Reste der Container als auch die Ladung wurden in Transportboxen auf das Bergungsschiff "Störtebeker" geladen. Am Sonntag soll das Spezialschiff mit dieser Fracht nach Norddeich (Landkreis Aurich) fahren. Dort wird das Schiff entladen. Je nach Wetterlage wollen die Verantwortlichen dann entscheiden, welche der drei weiteren ostfriesischen Inseln als nächstes angesteuert wird, um dort angeschwemmte Container zu bergen.

Schweres Gerät landet auf der Insel

Für die Bergung der fünf Stahlkolosse auf Wangerooge musste schweres Gerät herbei geschafft werden. Denn das war auf der Insel zunächst nicht verfügbar. Die "Störtebeker" hatte deshalb am Freitagnachmittag am Inselhafen angelegt und einen Ketten- sowie einen Greifbagger ausgeladen. Die vom Sturm teilweise stark beschädigten Container befanden sich nur etwa 200 Meter vom Hafen entfernt.

Noch vier Container auf Spiekeroog, einer auf Norderney

Mit der Entladung des Container-Schrotts in Norddeich am Sonntag sind die Arbeiten mit den Wangerooger Containern abgeschlossen. Erst danach kann das Schiff je nach Wetterlage zur benachbarten Insel Spiekeroog fahren, um dort vier weitere gestrandete Container zu bergen. Sollte das Wetter schlechter sein, wird zunächst das näher gelegene Norderney angesteuert. Auch auf Langeoog warten noch je ein Container auf Abholung. Noch drei weitere Container werden in den Niederlanden vermutet. Und während sich die Bergungsfirma auf Wangerooge mit großen Teilen herumschlagen musste, sind es auf Langeoog auch noch Zehntausende Überraschungs-Eier und Legosteine, die vom Strand fort müssen. Sie sind inzwischen weitgehend eingesammelt. Bürgermeister Uwe Garrels (parteilos) hatte alle Urlauber und Insulaner aufgefordert, mitzuhelfen.

Versandete Hafeneinfahrt bringt Fahrplan durcheinander

Die Sturmfluten der vergangenen Tage spülten aber nicht nur Container und Spielzeug an die Strände, sondern auch jede Menge Sand - direkt vor die Hafeneinfahrt Wangerooges. Und das wirbelt den Fahrplan der Fähre seit Donnerstag durcheinander. Schiffe konnten nur noch bei absolutem Hochwasser angelegen. Daher galten am Freitag geänderte Abfahrtszeiten von der Insel nach Harlesiel und umgekehrt. Ein Schiff des Hafenbetreibers Niedersachsen Ports baggert und peilt nach Untiefen. Heute sollen die Fähren dann wieder normal fahren.

Flut frisst 650.000 Kubikmeter Sand

Vor dem Hafen zu viel Sand, am Strand zu wenig: Am Hauptstrand hat die Weihnachtsflut 650.000 Kubikmeter gefressen. Die Wiederherstellung werde rund 400.000 Euro kosten, schätzt Bürgermeister Dirk Lindner (parteilos).

Wem gehört eigentlich das Strandgut? Die aktuelle Rechtslage ist seit dem Jahr 1990 so: Wer angespülte Dinge mitnimmt, riskiert eine Anzeige wegen Fundunterschlagung nach dem Strafgesetzbuch. Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch darf sich ein Finder herrenlose Sachen nur aneignen, auf die der Eigentümer verzichtet. Geht aber bei einer Havarie Schiffsgut über Bord, wurde es meistens nicht aufgegeben - ein Finder muss dem Eigentümer oder Behörden demnach den Fund anzeigen. Dafür steht ihm dann Finderlohn in Höhe von fünf Prozent des Warenwertes zu. Erst wenn sich der Verlierer nicht innerhalb von sechs Monaten meldet, kann der Finder die Ware behalten. Güter, die nicht aus der EU kommen, müssen zudem verzollt werden, wenn sie nicht - wie jetzt die Spielzeugeier - unter eine Freibetragsgrenze fallen.

