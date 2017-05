Stand: 02.05.2017 12:30 Uhr

Angeklagter im Fall Gerda B. schweigt

Mitte Oktober 2016 verschwindet die 66-jährige Galeristin Gerda B. aus Leer. Im März entdecken Spaziergänger ihre Leiche in einem Waldstück an der Autobahn 1 bei Seevetal. Da sitzt ihr Mieter, ein 55-jähriger Mann, bereits in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er B. in ihrem Galerie-Café im Streit mit einem Hocker geschlagen und mit einem Messer erstochen hat. Nun hat am Landgericht Aurich der Totschlagsprozess gegen den Mann begonnen. Da sich der Beschuldigte nach der Anklageverlesung am Dienstag nicht zu den Vorwürfen äußern wollte, endete der erste Verhandlungstag nur Minuten später.

Angeklagter gibt nur zu, Leiche versteckt zu haben

Bisher bestreitet der 55-Jährige, für den Tod der Galeristin verantwortlich zu sein. Er hat den Ermittlern gegenüber lediglich zugegeben, die Leiche versteckt zu haben - irgendwo an der A 1 zwischen Hamburg und Bremen. Für den Transport soll er den Wagen der Frau genutzt haben, der später in Hamburg gefunden wurde. Die Polizei suchte mehrere Monate erfolglos nach B.

Spielte Alkohol bei der Tat eine Rolle?

Das Motiv des Angeklagten ist der Staatsanwaltschaft zufolge unklar. Der Mann sei erst zwei Wochen vor der Tat als Mieter in eine Villa B.s in Leer eingezogen. Am Tatabend seien sowohl der Angeklagte als auch das Opfer alkoholisiert gewesen. Inwiefern das eine Rolle gespielt habe, solle ein psychiatrischer Gutachter klären.

Langer Indizienprozess erwartet

Weil der Prozess auf Indizien aufbaut, könnte er sich in die Länge ziehen. Zunächst sind etwa 30 Verhandlungstage bis November angesetzt. Nächster Prozesstag ist am 8. Mai. Bei einer Verurteilung droht dem Mann eine Haftstrafe zwischen fünf Jahren und lebenslänglich.

