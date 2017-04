Stand: 08.04.2017 09:00 Uhr

Immer unterwegs - Leben ohne festen Wohnsitz

Es ist nach Veranstalterangaben das größte organisierte Camper-Treffen in Deutschland. An diesem Wochenende stehen bei den Lüneburger Wohnmobiltagen knapp 400 rollende Eigentumswohnungen auf den Sülzwiesen in Lüneburg. Mit dabei ist Karin Groß aus dem Saarland. Sie ist Solofahrerin, also immer alleine unterwegs. In Lüneburg trifft sie sich mit Gleichgesinnten. Eine Krankheit hatte die heute 63-jährige Buchhalterin vor sieben Jahren zur Frührente gezwungen. Seitdem ist sie quasi unentwegt auf Achse. Vor gut zwei Jahren hat sie dann sogar ihre Wohnung aufgegeben. Nun lebt sie dauerhaft in ihrem Wohnmobil.

Camperszene trifft sich in Lüneburg Hallo Niedersachsen - 08.04.2017 19:30 Uhr Autor/in: Andreas Rabe "Die Freiheit, zu reisen, wohin ich will, bezahlt mir niemand": Die Wohnmobil-Saison hat begonnen und in Lüneburg kam die Camperszene zu einem Kennenlern-Festival zusammen.







Frau Groß, was macht den Reiz aus, ständig in Bewegung zu sein?

Karin Groß: Sag mal bitte Karin zu mir. Unter Campern gehört das Du zum guten Umgangston.

Karin, warum hast du deine Wohnung aufgegeben?

Groß: Ich will unabhängig sein. Wenn mir meine Nachbarn nicht passen, stecke ich den Schlüssel in die Zündung und fahre weg. Außerdem bin ich wetterfühlig. Manchmal nehme ich mir eine Route vor. Und wenn dann Regen angekündigt ist, fahre ich doch woanders hin. Ich fahre immer mit der Sonne, wie die Zugvögel.

Man sieht es: So braun gebrannt Anfang April. Da kommt zwangsläufig Fernweh auf. Wo hast du den Winter verbracht?

Groß: Die vergangenen Wochen war ich an der Atlantikküste in Portugal. Im vergangenen Jahr bin ich in Ungarn, Tschechien und quer durch Deutschland gereist. Insgesamt bin ich etwa 22.000 Kilometer gefahren. Das ist noch recht überschaubar. Wenn es mir irgendwo gefällt, bleibe ich auch durchaus mal länger an einem Ort. Aber ich könnte jederzeit weiterfahren - das ist, was für mich zählt.

Vermisst du nicht auch manchmal eine gewohnte Umgebung und regelmäßige Kontakte? Du bist ja schließlich immer alleine unterwegs.

Groß: Ich fühle mich nicht allein. Die Natur gibt mir ganz viel. Das war überhaupt der Grund, warum ich angefangen habe zu reisen. Die Ruhe und die Schönheit der Natur. Mit dem Wohnmobil kann ich mehrere Tage autark leben - ohne Strom und ohne Wasser. Dann halte ich an, wo es mir gefällt: Tisch raus, Glas Rotwein in der Hand und Füße hoch. Manchmal kommt dann ganz von alleine jemand anderes mit seinem Wohnmobil dazu. Wir haben eine tolle Gemeinschaft. Übers Internet sind wir verbunden. Manchmal trifft man jemanden, den man kennt, spontan. Dann ist die Freude riesig.

Hört sich nach einer herzlichen Gemeinschaft an - auch ein bisschen Familienersatz?

Groß: Irgendwie schon. Auch wenn man sich noch nicht persönlich kennt, geht alles wie selbstverständlich per Du - egal, ob hier jemand Arzt ist oder bei der Stadtreinigung arbeitet. Ich kenne von vielen Campern die Nachnamen gar nicht. Dafür weiß ich, welches Nummernschild sie haben. Was uns verbindet, ist das moderne Nomadenleben.

Auf Camper-Achse: Der Weg ist das Ziel

















Das Leben von Luxus-Nomaden, oder? Billig war dein mobiles Haus ja sicherlich nicht.

Groß: Über Geld redet man nicht. Aber ich hätte mir dafür wohl auch eine Eigentumswohnung kaufen können.

Das Wohnmobil ist also doch ein exklusives Hobby für Wohlhabende.

Groß: Es gibt sicherlich günstigere Hobbys. Aber es gibt auch deutlich teurere Beschäftigungen. Viele von uns erfüllen sich nach einem harten Berufsleben jetzt ihren Lebenstraum. Wir sind zwar dauerhaft im Urlaub. Aber dafür fliegen wir nicht und wir zahlen höchstens Stellplatzmiete - deutlich günstiger als Hotels. Wohnmobil-Fahren ist für mich auch weniger ein Hobby, sondern eine Lebenseinstellung. Die Größe des Fahrzeugs ist übrigens auch kein Statussymbol. Einige Wohnmobilisten schätzen gerade ihre kleinen kompakten Fahrzeuge, mit denen sie seit 20 Jahren unterwegs sind. Die Erlebnisse mit den Autos sind häufig mehr wert als man mit Geld kaufen kann.

Das Interview führte Andreas Rabe, NDR.de

