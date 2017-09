Stand: 28.09.2017 16:41 Uhr

Windradflügel bohrt sich durch Lkw-Scheibe

Ein 56-jähriger Lkw-Fahrer hat am Donnerstagmorgen schwerste Verletzungen erlitten, als er auf einem Parkplatz in Regesbostel (Landkreis Harburg) mit seinem Fahrzeug den Flügel einer Windradanlage rammte. Der massive Flügel, der von der Ladefläche eines Schwertransporters ragte, bohrte sich beim Aufprall durch die Fahrerkabine. Der 56-Jährige musste von der Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Fahrer wollte Pause einlegen

Der Mann aus dem Landkreis Osterholz-Scharmbeck hatte den Transporter aus Nordrhein-Westfalen offenbar übersehen, als er gegen 5.50 Uhr auf dem Parkplatz an der A 1 seine Ruhezeit einlegen wollte. Der finanzielle Schaden kann der Polizei zufolge noch nicht beziffert werden. Man gehe aber auf jeden Fall von mehreren Hunderttausend Euro aus.

