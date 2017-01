Stand: 10.01.2017 12:02 Uhr

So geht's nicht weiter mit dem Wolf! Aber wie dann? von Ulrike Kressel

In den vergangenen Jahren hat sich die wachsende Wolfspopulation in Niedersachsen zu einem immer größeren Problem entwickelt. Viehhalter versuchen - mit mehr oder weniger Erfolg - ihre Tiere vor Übergriffen zu schützen, Wolfs-Befürworter wiederum lehnen vehement jegliche Eingriffe von außen ab. Mitten in diesem Spannungsfeld bewegt sich die Landesregierung, die von beiden Seiten jede Menge Kritik erntet. Einigkeit herrscht eigentlich nur darin, dass dringend etwas passieren muss. Diese Einsicht ist mittlerweile offenbar auch in der Politik angekommen. Vor einem Treffen mit Tierhaltern in Uelzen hat Umweltminister Stefan Wenzel (Grüne) angekündigt, dass es Veränderungen im Wolfsmanagement geben soll.

Angesichts wiederholter Übergriffe auf Weidetiere in den Regionen Lüneburg und Uelzen fordern immer mehr Tierhalter, Politiker und Vertreter von Interessenverbänden eine "tabufreie" Diskussion zum Wolfsschutz. Zuletzt wurden Mitte Dezember in Brockhimbergen im Landkreis Uelzen 20 Stück Damwild, vermutlich von einem oder mehreren Wölfen, gerissen. Obgleich das Damwild offenbar nicht "wolfssicher" vor dem Übergriff geschützt war, wird der Ruf nach Regulierung der Wolfbestände - dem Abschuss einzelner Tiere - immer lauter. Uelzens Landrat Heiko Blume (CDU) hat Umweltminister Wenzel nach Uelzen eingeladen, um sich persönlich ein Bild vor Ort zu machen.

Landrat fordert endlich Lösungen

Blume fordert Wenzel auf, die Sorgen und Ängste der Bevölkerung vor Ort endlich ernst zu nehmen. Bereits in den Jahren 2014 und 2015 hatte er sich mit Schreiben an den Minister gewandt und darauf aufmerksam gemacht, dass die Rückkehr der Wölfe dem Sicherheitsgefühl der Menschen nicht gerecht werde. So könne es nicht angehen, sagt Blume aktuell, dass sich die Menschen nach Anbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße trauten. Kritisch sieht der Landrat auch, dass Weidetiere, wie zuletzt in Brockhimbergen, nur wenige Meter von Wohnhäusern entfernt gerissen wurden. Wölfe müssten wieder eine natürliche Scheu vor Menschen bekommen, mahnt er. Und das gehe seiner Meinung nach nur durch den Abschuss einzelner Wölfe.

Kreistags-Fraktion will Thema Wolf zur Chefsache machen

Auch die SPD-Kreistags-Fraktion in Uelzen meldet sich nach den wiederholten Weidetierrissen zu Wort. "Wir benötigen örtliche Lösungen, die geeignet sind, Menschen und Weidetiere zu schützen", heißt es in einem offenen Brief an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). Die Menschen vor Ort fühlten sich von der Politik alleine gelassen. Die Genossen fordern Weil auf, das Thema Wolf zur Chefsache zu erklären. Ein Nebeneinander von Mensch und Wolf könne nur funktionieren, wenn die Rahmenbedingungen für beide Seiten, also für Mensch und Tier, geklärt seien, so der Vorsitzende der SPD-Kreistags-Fraktion, Andreas Dobslaw. Im Landkreis Uelzen sei das aktuell offensichtlich nicht der Fall, sagt er. Die bisherigen Antworten und Reaktionen des Umweltministers seien wenig hilfreich, kritisiert Dobslaw. Die Sprecherin der Staatskanzlei, Anke Pörksen, widerspricht jedoch umgehend. Sie sieht keine Notwendigkeit darin, die Wolfsproblematik zur Chefsache zu erklären. "Das Thema Wolf ist beim Umweltministerium in guten Händen", so Pörksen.

Wenzel will bürokratische Strukturen abschaffen

Bereits im Vorfeld seines Besuchs in Uelzen hat sich Wenzel zu Verbesserungen im Wolfsmanagement geäußert. Neben flächendeckenden, effektiveren Herdenschutzmaßnahmen möchte der Minister zum Beispiel bei sogenannten Problemwölfen schneller handeln können. Die Erfahrungen mit dem Abschuss des Wolfsrüden MT6, bekannt als "Kurti", hätten gezeigt, wie kompliziert die rechtlichen Grundlagen seien, so eine Sprecherin des Umweltministeriums. Um einen Wolf vergrämen zu dürfen, sei eine Vielzahl von Genehmigungen unterschiedlicher Behörden notwendig - so zum Beispiel, wenn das Tier durch mehrere Jagdreviere und über Ländergrenzen laufe. "Hier brauchen wir eine Bündelung der Genehmigungen bei der ausführenden Behörde", heißt es aus dem Umweltministerium. Es könne nicht sein, dass jeder Jagdpächter vor der Durchführung einer Maßnahme einzeln gefragt werden müsse. Um schnell und unverzüglich handeln zu können, sei es unabdingbar, dass bestehendes Recht geprüft und überarbeitet werde. Aus der Staatskanzlei ist ähnliches zu hören: Zahlreiche, komplizierte Prüf- und Genehmigungsverfahren würden den Umgang mit auffälligen Tieren erschweren. Deshalb wolle sich auch Ministerpräsident Weil für mehr Handlungsspielräume einsetzen.

Überprüfung des Jagdrechts

Nach Expertenmeinung richtet sich die Wolfsdichte in einer Region nach der Anzahl der Beutetiere. Das heißt, wo viele Beutetiere, wie zum Beispiel Rehe leben, sind die Wolfsreviere kleiner und bieten Platz für mehr Wolfsrudel. Hohe Wildbestände würden einerseits zwar die Jagdpächter freuen, andererseits aber auch zu dichteren Beständen bei den Wölfen führen. Um die Wildbestände wieder einer natürlichen Regulierung zu unterwerfen, sollte somit auch darüber nachgedacht werden, ob beispielsweise die Fütterung von Wildtieren noch zeitgemäß ist, so die Sprecherin des Umweltministeriums. Eine grundlegende Debatte wäre hier angezeigt, heißt es.

Keine Lösungen von heute auf morgen

Da Wölfe auf der Grundlage mehrerer Gesetze streng geschützte Tiere sind, könne kein Bundesland im Alleingang von den Schutzbestimmungen abweichen, betont das Umweltministerium. Eine Änderung des derzeit hohen Schutzstatus könne nur auf Bundesebene in Abstimmung mit den Nachbarländern erfolgen und müsse zudem von der EU genehmigt werden. Die Landesregierung wolle sich aber dafür einsetzen, die Entwicklung der Wolfspopulation zeitnah untersuchen zu lassen, um genaue Informationen über den sogenannten guten Erhaltungszustand der Wölfe zu bekommen und wann dieser erreicht sein könnte. Sobald die Wolfspopulation als stabil eingestuft wird, könne über eine Herabsetzung des Schutzstatus und damit über eine mögliche Bejagung nachgedacht werden. Das werde jedoch nicht von heute auf morgen passieren, so die Landesregierung.

