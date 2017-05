Stand: 12.05.2017 12:30 Uhr

Waffendiebstahl: Verbindung zu Franco A.?

Besonders viel ist derzeit nicht klar in dem Fall der gestohlenen Waffen aus Munster. Die Fakten: Am 13. Februar wurde auf dem Truppenübungsplatz Munster ein Panzer, Modell "Fuchs", aufgebrochen und zwei G36-Sturmgewehre, eine P8-Pistole, eine Signalpistole, zwei Funkgeräte, zwei Magazine sowie ein sogenanntes Doppelfernrohr gestohlen. Hinweise auf den oder die Täter gibt es noch nicht. Waren es Angehörigen der Streitkräfte? Oder haben sich "normale" Diebe auf dem Gelände der Armee zu schaffen gemacht? Und: Gibt es Verbindungen zum Fall Franco A.? Alle diese Fragen sind offen.

Bislang prüft Verbindungen zu Franco A.

Das Bundesverteidigungsministerium prüft nach Informationen von NDR 2 derzeit Verbindungen zum Fall des Terrorverdächtigen aus dem elsässischen Illkirch, der Munition aus Bundeswehrbeständen gestohlen haben soll. Bislang seien aber noch keinerlei Verbindungen festgestellt worden, sagte ein Sprecher des Ministeriums am Freitag. Gleichzeitig laufen interne Ermittlungen innerhalb der Bundeswehr, denn es sei nicht zulässig, Waffen in einem abgestellten Panzer zu lagern.

Akten in Celle - keine Auskunft

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg bestätigte NDR.de, dass ein Ermittlungsverfahren in dem Fall wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall in Tateinheit mit dem Verstoß gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz eingeleitet worden sei. Das Verfahren richtet sich gegen unbekannt. Die Akten des Falles lägen zurzeit aber noch bei der Polizei Celle, deshalb würden vorerst keine weiteren Auskünfte erteilt. Bei der Polizei Celle hingegen verweist man zurück auf die Staatsanwaltschaft - die habe schließlich die Pressehoheit.

Gewehre nicht geladen

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums seien die gestohlenen Gewehre nicht geladen gewesen. In dem Panzer habe sich auch keine Munition befunden. In Niedersachsen war es erst im Februar 2014 zu einem Diebstahl großer Mengen von Munition in einer Bundeswehrkaserne in Seedorf (Landkreis Rotenburg) gekommen. Von den entwendeten 35.000 Schuss Munition tauchten rund 30.000 mehrere Monate später wieder auf.

