Waffen bei mutmaßlichem G20-Randalierer gefunden

Nach den Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg im Juli hat die Polizei die Wohnung eines Mannes in Hitzacker (Landkreis Lüchow-Dannenberg) durchsucht. Der 50-Jährige soll rund um die "Welcome to Hell"-Demonstration in der Hansestadt Steine und Flaschen auf Polizisten und Polizeiautos geworfen haben. Bei der Wohnungsdurchsuchung seien die mutmaßlich zur Tatzeit getragene Kleidung und ein Mobiltelefon sichergestellt worden. Aber auch eine Vielzahl an Waffen wurde gefunden. Das teilte die Polizei Hamburg mit.

Revolver und Luftgewehr gefunden

Insgesamt wurden demnach 18 Waffen sichergestellt, 16 davon waren im legalen Besitz des Mannes. Dabei handelt es sich etwa um zwei scharfe Faustfeuerwaffen, fünf scharfe Langwaffen, zwei sogenannte Paintball-Marker und ein Maschinengewehr. Darüber hinaus hatte der Verdächtige auch einen Revolver und ein Luftgewehr in seiner Wohnung, für die er nach Polizeiangaben keine Genehmigung hatte. Noch während der Durchsuchung wurde ein Prüfverfahren zum Entzug der Waffenbesitzerlaubnis eingeleitet. Da keine Haftgründe vorlagen, wurde der 50-Jährige laut Polizei nach erkennungsdienstlicher Behandlung wieder entlassen.

Mann wurde von Journalisten fotografiert

Der Verdächtige war laut Polizei bei einem Wurf während einer Demonstration von einem Journalisten fotografiert worden. Das Bild wurde in den Printmedien ohne Absprache mit den Ermittlern und ohne Unkenntlichmachung des Mannes veröffentlicht. Die Beamten der Sonderkommission "Schwarzer Block" seien nach Hinweisen von Bürgern und weiteren Ermittlungen auf die Spur des Mannes gekommen.

