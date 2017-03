Stand: 29.03.2017 07:39 Uhr

Trotz Altlasten: Oerrel hat kein Krebs-Problem

Die Sorgen im Munsteraner Ortsteil Oerrel im Heidekreis waren groß: Auffallend viele Einwohner hatten dem Ortsvorsteher von Krebserkrankungen berichtet - sowohl Frauen als auch Männer. Die Anwohner vermuteten einen Zusammenhang mit militärischen Altlasten. Um diesen Eindruck mit Zahlen belegen zu können, hatte die Kommunalverwaltung im vergangenen Jahr eine Fragebogen-Aktion in Oerrel durchgeführt. Jetzt liegen die Ergebnisse vor. In Oerrel gibt es demnach keine auffällige Häufung von Krebsfällen. Zu diesem Schluss kommt das Landesgesundheitsamt Niedersachsen, das die Fragebögen ausgewertet hat.

Bürger fordern weitere Analysen

Bezogen auf die 550 Einwohner hätte es in den vergangenen zehn Jahren 33 Krebs-Neuerkrankungen in Oerrel geben dürfen, um genau dem Landes-Durchschnitt zu entsprechen. Das erklärte Munsters Bürgermeisterin Christina Fleckenstein (SPD) bei einer Informationsveranstaltung. Tatsächlich habe es in diesem Zeitraum jedoch nur 31 neue Fälle gegeben, ergänzte Oerrels Ortsvorsteher Torsten von Scheffer. In den Fragebögen hatte die Kommune anonymisiert die Krebs-Art, den Zeitpunkt der Diagnose, den damaligen Wohnort sowie Alter und Geschlecht erfasst. Mehrere anwesende Bürger äußerten bei der Veranstaltung Unverständnis darüber, dass es nun vorerst keine weitergehenden Analysen über mögliche Ursachen geben soll.

