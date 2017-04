Stand: 19.04.2017 12:23 Uhr

Telekom sprengt 100-Meter-Sendemast in Zeven

Die Telekom hat einen 100 Meter hohen Funksendemast in Zeven (Landkreis Rotenburg/Wümme) sprengen lassen. Der Stahlmast für Flugnavigation, Mobilfunk und Richtfunk hatte nach 65 Jahren ausgedient. Der Mast stand auf einer Wiese neben einem Reiterhof. Heute Vormittag um Punkt 10.30 Uhr wurde er gesprengt und kippte wie geplant auf die Wiese.

Ein Knall - und das war's mit dem Funkmast Hallo Niedersachsen - 19.04.2017 19:30 Uhr Autor/in: Oliver Gressieker Mit ihrem alten Sendemast in Zeven hat die Telekom am Mittwoch kurzen Prozess gemacht: Zwei Kilogramm Sprengstoff brachten den Turm schnell zum Umkippen.







Kleinerer Turm reicht aus

Der weithin sichtbare Sendemast war seit einigen Jahren ohne Funktion. Im Jahr 2000 wurde bereits das Flugnavigationssystem abgeschaltet. "Es machte keinen Sinn mehr, den 65 Jahre alten Stahlturm laufend zu renovieren", so ein Telekom-Sprecher. Für Handy und Richtfunk reiche auch ein kleinerer Turm. Der nur 65 Meter hohe Nachfolger steht bereits in unmittelbarer Nähe und ist in Betrieb.

