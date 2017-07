Stand: 24.07.2017 15:56 Uhr

A 7: Stau - und die Ausweichstrecke fast leer

"Stau auf der Autobahn 7 am Walsroder Dreieck" - seit gut einem Jahr ist das eine regelmäßige Meldung in den Verkehrsnachrichten. Denn dort wird die Autobahn noch bis Herbst 2019 auf drei Spuren erweitert. Besonders eng wird dieses Baustellennadelöhr jetzt in der Urlaubszeit. Zur Entlastung wurde vor gut zwei Wochen auf dem angrenzenden Truppenübungsplatz zwischen Schwarmstedt und Dorfmark die sogenannte Platzrandstraße geöffnet, die sonst nur das Militär befahren darf. Viel genutzt wurde diese Umleitungsstrecke bislang allerdings nicht - auch am vergangenen, nunmehr dritten Wochenende. Auf der A7 drängelten sich die Autos im Schritttempo auf einer Länge von rund 30 Kilometern. "Auf der Platzrandstraße allerdings war viel Platz", sagt Ralf Marquardt von der Bad Fallingbosteler Autobahnpolizei.

Videos 04:10 "Panzerstraße" als Ausweichstrecke für A 7 Hallo Niedersachsen Wegen mehrerer Großbaustellen staut sich der Verkehr auf der A 7 und den Umleitungsstrecken. Die Platzrandstraße auf dem Truppenübungsplatz in Bergen könnte Abhilfe schaffen. Video (04:10 min)

"Das Navi sagt aber was anderes"

Gut doppelt so viele Autofahrer hätten die Ausweichstrecke nutzen können, fanden sie aber trotz der großen Hinweisschilder offenbar nicht. "Der Verkehrsteilnehmer vertraut grundsätzlich auf sein nicht aktualisiertes Navigationssystem. Und was da beschildert ist, interessiert ihn nur sekundär", so die Einschätzung des Polizisten. Die Hinweisschilder sind vor dem vergangenen Wochenende sogar mit blinkenden Warnleuchten gekennzeichnet. Unter anderem im NDR Verkehrsfunk wurde wiederholt auf die rund 30 Kilometer lange Ausweichstrecke hingewiesen. An den Autobahnausfahrten und -auffahrten wiesen zusätzliche Polizeibeamte den Weg. "Wir sagen den Verkehrsteilnehmern: 'Fahr geradeaus nach Dorfmark.'" Als Antwort käme dann oft, dass das Navi den Fahrer nach Fallingbostel schicke. "Also mit anderen Worten: Bitte fahren sie ihren Streifenwagen mal hier weg, mein Navi sagt, ich muss hier durch", sagt der Polizeibeamte. Doch wer schon bei Bad Fallingbostel oder Westenholz wieder auf die A 7 fuhr, landete prompt erneut im Stau.

Karte: Panzerstaße: Mögliche Umleitung der A7

Nächstes Wochenende: Letzter Versuch

Auch der ADAC kennt das Problem mit den Navigationsgeräten. "Die Technikgläubigkeit der Autofahrer ist einfach viel zu groß", sagt Pressesprecher Christian Hieff. "Das haben wir auch in anderen Bereichen schon oft erlebt, dass die Leute dann einfach blind dem Navi vertrauen." Wer der Technik vertraue, den bestrafe eben der Stau, so der ADAC-Sprecher. Für das kommende Wochenende rechnet der Verband mit noch mehr Verkehr auf der A 7 bei Walsrode. Kilometerlange Staus sind vorprogrammiert. Zur Entlastung wird auch dann wieder die Platzrandstraße geöffnet sein. Die Polizei hofft, dass dann mehr Autofahrer auf die Strecke ausweichen werden. Vorerst zum letzten Mal, denn danach wird die Strecke wieder von der Bundeswehr gebraucht.

