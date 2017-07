Stand: 14.07.2017 10:19 Uhr

Stade: Chemikalien aus Tankwaggon ausgelaufen

Großeinsatz für die Feuerwehr in Stade in der Nacht zu Freitag: Aus einem Tankwaggon eines Güterzuges sind giftige Chemikalien ausgelaufen. Der Lokführer hatte bei einer Kontrolle seines Zuges ein Leck bemerkt und den Notruf gewählt. Ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei wurde an die Einsatzstelle gerufen, da die austretende Flüssigkeit ätzend und explosiv war. Es sei allerdings nur eine kleine Menge ausgetreten, die mit mehreren Tausend Litern Löschwasser verflüchtigt werden konnte, so die Polizei. Es habe zu keiner Zeit Gefahr für die Einsatzkräfte und die Bevölkerung bestanden.

Strecke für drei Stunden gesperrt

Eine Untersuchung des Kesselwagens ergab, dass eine Dichtung beschädigt war. Das Leck konnte von Spezialisten der Feuerwehr abgedichtet und der Kesselwagen in ein nahegelegenes Chemiewerk transportiert werden. Die Bahnstrecke zwischen Horneburg und Stade wurde für drei Stunden vorsorglich komplett gesperrt. Stattdessen fuhren Busse. Auch der Bahnhof Stade wurde geschlossen, konnte nach einer Stunde jedoch für Züge aus Cuxhaven wieder freigegeben werden.

