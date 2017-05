Stand: 02.05.2017 17:33 Uhr

Schwierige Spurensuche nach Brand im "Josthof"

Es ist ein trauriger Anblick im Ortskern von Salzhausen im Landkreis Harburg: verkohlte Balken, Reste eines Reetdachs, zusammengebrochene Mauern. Mehr ist nicht übrig vom Hauptgebäude des weithin bekannten Landhotels "Josthof", nachdem dort in der Nacht zu Freitag ein Feuer gewütet hat. Was den Brand verursachte, ist noch nicht geklärt. Am Dienstag waren noch einmal Brandermittler in den Trümmern des jahrhundertealten Fachwerkhauses unterwegs.

Ein Landhaus in Schutt und Asche



























Unsicher, ob konkrete Spuren gefunden werden

"Es handelt sich um ein sehr großes Objekt", sagte Polizeisprecher Jan Krüger. "Es ist durch den Brand und die Löscharbeiten natürlich massiv beschädigt worden, sodass es sehr schwierig wird, Spuren zu finden." Krüger geht davon aus, dass die Suche noch einige Tage in Anspruch nehmen wird - ob überhaupt brauchbare Spuren gefunden werden, sei unsicher.

Videos 01:57 min Brandruine des "Josthofs" wird untersucht 02.05.2017 18:00 Uhr Niedersachsen 18.00 Uhr 4.800 Einwohner hat die Gemeinde Salzhausen im Landkreis Harburg - und bei fast allen gibt es seit Freitag nur ein Thema: Der alte "Josthof" ist abgebrannt. Video (01:57 min)

Betrieb trotz Buchungen geschlossen

Der Hotel- und Restaurantbetrieb im "Josthof" war Ende März aufgegeben worden. Dabei hatte Insolvenzverwalter Moritz Sponagel zu der Zeit den Eindruck, als ginge das Geschäft ganz gut: "Ein ganz normal laufender Betrieb. Es waren, soviel ich weiß, auch noch Hochzeiten gebucht für April und Mai." Dennoch konnte Pächter Mathias Wichel den Betrieb nicht halten. Ein paar Monate nach Anmeldung der Insolvenz im August 2015 hatte er den Josthof samt allen Mitarbeitern übernommen.

Wie geht es weiter mit dem "Josthof"?

Wichel wollte eigentlich weitermachen, den Gastronomiebetrieb kaufen. Das scheiterte aber an der Finanzierung, wie er dem NDR sagte. Er habe keine entsprechenden Kredite bekommen. Dafür haben aber andere Investoren Interesse. "Zwei neue Vertragspartner waren da", so der Insolvenzverwalter. Bei den Investoren soll es sich um Gastronomen aus dem Landkreis Harburg handeln. Auch nach dem Millionenschaden, den der Brand angerichtet hat, hätten sie Interesse an dem Landhotel. Der Restwert des "Josthofs", der neben dem zerstörten Haupthaus noch drei weitere Gebäude hat, soll nun neu fest gelegt werden.

