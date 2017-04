Stand: 24.04.2017 10:51 Uhr

Schweinekopf vor Moschee: Polizei ermittelt

Der Imam der muslimischen Gemeinde in Lüchow im Wendland hat am Sonntag eine erschreckende Entdeckung machen müssen: Vor dem künftigen Gebetsraum der Gemeinde hat der Geistliche einen mit einem Hakenkreuz beschmierten Kopf eines geschlachteten Schweins gefunden. Wer den Kopf dort platziert hat, ist noch unklar. Die Polizei im Landkreis Lüchow-Dannenberg hat Ermittlungen wegen Volksverhetzung und der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen aufgenommen.

Bahnhof wird zur Moschee

Der historische Bahnhof von Lüchow wird derzeit in Eigenregie der Gemeinde in eine Moschee verwandelt. Rund 100 Quadratmeter stehen den Gläubigen in dem ehemaligen Bahnhof zur Verfügung. Bisher gab es in Lüchow nur einen Gebetsraum. Das rote Backsteingebäude wird die erste Moschee in der Region. Die muslimische Gemeinde hatte sich zuletzt durch den Zuzug von Flüchtlingen vergrößert. Bis zu 1.000 Gläubige soll die neue Moschee beherbergen können. Hinter dem Projekt steht der HNO-Arzt Maher Mouhandes, er hatte den Bahnhof gebaut und wird nach dem Umbau der Imam der Gemeinde.

