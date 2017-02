Stand: 20.02.2017 18:23 Uhr

Riesige Chemiewaffen-Altlast liegt in der Heide von Björn Ahrend

Nur wenig erinnert daran, dass drei Kilometer südöstlich von Munster einmal ein See lag. Der Dethlinger Teich, am Boden einer Abbau-Grube für Kieselgur. Ebenso wenig kann man sich vorstellen, dass hier, wo inzwischen Kiefern und Birken stehen, die größte Chemiewaffen-Altlast Deutschlands im Waldboden schlummert. So sagt es der Landrat vom Heidekreis, Manfred Ostermann (parteilos). Bei der Leitstelle des Bundes für Boden- und Grundwasserschutz in Hannover, die auch für Kampfmittelräumung zuständig ist, will man sich nicht ganz so deutlich festlegen. Aber "eine der größten Altlasten bundesweit" sei der Dethlinger Teich auf jeden Fall.

Ein See aus Munition und Altlasten



















Fässerweise Gift im See

Eine definitive Festlegung fällt auch deshalb schwer, weil niemand Buch darüber geführt hat, wie viel Chemie und Munition zwischen 1942 bis 1952 in den Dethlinger Teich gekippt wurde. Vieles verschwimmt in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs und in den Wirren der Nachkriegszeit. Die Zahlen basieren auf Schätzungen von Zeitzeugen wie Max Dudda:

Etwa 200 – 300 Phosgen-Bomben (rund 100 kg pro Stück, entschärft und in den Teich entleert)

Etwa 300 Fässer mit je 250 Liter Flüssig-Phosgen

Etwa 100 Fässer mit je rund 100 Litern Senfgas

Dazu Tausende von Granaten, Zündladungen und jede Menge Munition. Zuerst waren es die Nationalsozialisten, die verseuchtes Reinigungswasser und später aus Angst vor den heranrückenden Briten Teile ihres Arsenals aus der Giftwaffen-Fabrik nebenan in den Teich kippten. Dann machten die Sieger genau da weiter, bevor letzten Endes auch das Bombenräumkommando der Polizei Hannover den Dethlinger Teich bis 1952 als wilde Gift-Deponie benutzte. Der Teich selbst wurde später mit Schutt von der Munitionsfabrik nebenan zugeschüttet.

Videos 00:60 min Drei Schächte voller Kriegswaffen Berge von Munition haben Kampfmittelbeseitiger aus alten Schächten bei Bippen (Landkreis Osnabrück) geborgen. Geocacher hatten den Weltkriegsschrott zuvor gefunden. Video (00:60 min)

Grundwasserbelastung nachgewiesen

Insbesondere Lost (Senfgas) lässt sich durch seine Abbauprodukte bis heute im Grundwasser am ehemaligen Teich nachweisen. "Die Fläche, aus der die rausgehen, ist viel größer als wir ursprünglich angenommen haben. Wir haben auch in größeren Tiefen Abbauprodukte gefunden, was wir so nicht erwartet haben", berichtet Carsten Bubke, Umwelttechniker beim Heidekreis. Regelmäßig haben er und seine Kollegen in den vergangenen Jahren Grundwasserproben genommen, um das Ausmaß der Verschmutzung wenigstens grob einschätzen und eine Gefährdung für die Bevölkerung ausschließen zu können. Mehr war finanziell nicht drin. Dass jetzt Spezialfirmen neue, größere Löcher bohren und im kommenden Jahr auch erstmals auf mehreren Metern den Boden aufgraben wollen, liegt an einer Vereinbarung, die das Land Niedersachsen und der Heidekreis unterschrieben haben. Knapp 2,9 Millionen Euro stehen bereit, um das Ausmaß der Verseuchung verlässlich einschätzen zu können. Und einen Plan zur Sanierung zu entwickeln.

Wer zahlt die Sanierung?

Den dann umzusetzen, dürfte ein Vielfaches der Kosten verursachen. Auch dies wird der Heidekreis allein nicht stemmen können, so Landrat Ostermann. Er fordert: "Unterschiedlichste Akteure haben hier in der Vergangenheit ihren Müll entsorgt. Von daher sind sowohl der Bund als auch das Land in der Verantwortung." Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel pflichtet bei, will aber zunächst wissen, welche Kosten entstehen könnten. Eine Sanierung könnte frühestens 2021 beginnen. Zu einem See wird der Dethlinger Teich nie wieder werden. Aber saubere Erde wäre ja auch schon etwas.

Weitere Informationen Zeitzeuge Dudda: "Wussten, dass es gefährlich ist" Max Dudda hat nach dem Zweiten Weltkrieg giftige Munition im Dethlinger Teich entsorgt. Im Interview spricht er darüber, wie gefährlich diese Arbeit war. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 20.02.2017 | 19:30 Uhr