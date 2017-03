Stand: 30.03.2017 15:15 Uhr

Polizei Stade jagt Bushido - oder doch nicht?

Treibt Bushido, Deutschlands wohl berühmtester Gangsta-Rapper, sein Unwesen in Buxtehude? Ist der 38-Jährige aus Berlin in die niedersächsische Provinz gereist, um einen Raub zu begehen? Klingt eher wie eine Räuberpistole. Doch das Phantombild, mit dem die Polizei Stade nach dem Täter eines Überfalls fahndet, weist verblüffende Ähnlichkeiten mit einem Bild des Rappers auf - selbst Details wie ein helles Haar in einer Augenbraue sind gleich. Als erstes hatte der BILDblog die Geschichte aufgegriffen, bei der zuständigen Polizei in Stade häufen sich mittlerweile die Anfragen aus ganz Deutschland.

Polizei: Zeichner arbeitet nicht hobbymäßig

Pressesprecher Andre Janz erklärt die Vorgehensweise in dem Fall. "Die Polizei Buxtehude hat einen Zeichner des Landeskriminalamtes beauftragt. Der hat dann das Bild nach den Vorgaben des Opfers angefertigt", sagte er NDR.de. Dass statt eines Phantombildes ein Foto des Rappers bearbeitet wurde, wie es BILDblog vermutet, weist Janz zurück. Der Zeichner mache das schließlich nicht hobbymäßig und das Bild sei auf dem richtigen Weg entstanden, so der Polizeisprecher. Vom Landeskriminalamt gab es am Donnerstagnachmittag keine Auskunft - die Zeichner waren telefonisch nicht zu erreichen, sagte ein Sprecher.

Videos 00:21 min Ferchichi kommt in Ganderkesee unter Die Ehefrau des Gangster-Rappers Bushido ist vor ihrem angeblich gewalttätigen Mann geflohen. Zuflucht findet sie mit ihren vier Kindern im Haus der Mutter bei Gandekersee. Video (00:21 min)

Zwei Meter groß und deutsch mit Akzent?

Bei dem Überfall war eine 33-Jährige am Abend des 19. März von zwei Männern in der Bahnhofstraße in Buxtehude festgehalten und bestohlen worden. Einige Unterschiede zwischen dem gesuchten Räuber und dem Rapper aus der Hauptstadt gibt es dann aber doch. So soll der mutmaßliche Täter "nicht über 30 Jahre" alt sein und 1,90 bis 2 Meter groß sein. Zum Vergleich: Bushido ist knappe 1,80 Meter groß. Weiterhin soll der Gesuchte nur gebrochen deutsch sprechen. Das wäre zumindest bei einem der Liveauftritte des Musikers vermutlich aufgefallen. Hinweise sind bei der Polizei Stade übrigens noch nicht eingegangen - zumindest keine ernst zu nehmenden.

Bushido selbst nimmt die Sache mit Humor. "Danke an die Polizei in Buxtehude für den Style Tipp! Werde mir wahrscheinlich ein rotes Cap demnächst zulegen!", schreibt der Rapper auf seinem Instagram-Profil.

