Pferdesauna hilft bei Husten und Rückenproblemen von Grete Harnitz

Die Lüneburger Heide ist bei Pferdefreunden beliebt für ihre herrliche Aussicht und ihre schönen breiten Waldwege, auf denen es sich hervorragend galoppieren lässt. Im kleinen Ort Undeloh im Landkreis Harburg gibt es seit kurzem außerdem ein ganz neues Angebot, das sich weniger an die Reiter, dafür aber an ihre Pferde richtet. Dabei handelt es sich um eine ganz besondere Pferdesauna.

Infrarot hilft bei Rückenproblemen

"Pelle" hat immer wieder gesundheitliche Probleme. Deshalb geht der 12-jährige Wallach bei Tierärztin Christiane Lüth in die Pferdesauna. Die ist aus Holz, zwei mal drei Meter groß und hat zwei Boxen. Innendrin duftet es ein wenig nach Eukalyptus. "Wir haben hier zwei Plätze geschaffen, einen davon zusätzlich mit Infrarot, wenn die Pferde Rückenprobleme haben", so Lüth. In erster Linie ist die Sauna aber für Tiere mit Atemwegsproblemen gedacht. "Pelle" zum Beispiel hat chronischen Husten nach einem verschleppten Infekt. "Das Problem bei Pferden ist eben, dass die eine sehr, sehr große Lunge haben und der Schleim, der bei einem Infekt oder bei einer Allergie produziert wird, sehr schwer wieder rauskommt", erklärt die Tierärztin. Und genau dabei soll das Saunieren helfen.

"So gibt es die sonst nirgendwo in Niedersachsen"

Alois Zenner ist Fachmann für Saunabau. Er hat die Pferdesauna nach dem Vorbild einer Sauna aus dem Erzgebirge entwickelt. Die Kombination von verschiedenen Öfen mache die Sauna in Undeloh so besonders. "Wir haben im Endeffekt einen finnischen Ofen, einen Bio-Saunaofen, wir können Kräuter verdampfen und wir haben die Sole", so Zenner. "Und einzigartig ist eben das Ganze in Verbindung mit Infrarot. In dieser Art, wie die Sauna jetzt hier steht, gibt es das sonst nirgendwo anders in Niedersachsen."

1.700 Euro für einen Monat Sauna-Kur

"Pelles" Saunagang dauert 30 Minuten. Um den Pferdekreislauf stabil zu halten, wird die Sauna dabei maximal auf 50 Grad erhitzt. "Jetzt kriegt er ein bisschen Leckerli, damit er das alles für gut befindet", sagt Tierärztin Lüth. "Er ist erst das dritte Mal hier drin." Auf ihrem Hof bietet die Tierärztin jetzt Sauna-Kuren für Pferde an. Mindestdauer: ein Monat. Kostenpunkt: 1.700 Euro, Futter und Stall inklusive. "Pelle" tue das Saunieren gut, sagt seine Besitzerin Alexandra Wenzel: "Er atmet schön tief ein und aus und er ist entspannt, er genießt das", sagt sie.

"Eine ernst zu nehmende Therapieform"

Pferde, die in die Sauna gehen, das sei kein albernes "Wellness-Gedöns", sagt Lüth: "Ich habe auf meinem Auto einen großen Aufkleber 'Pferdesauna'. Und da erlebe ich das ja häufig, dass die Leute sagen: 'Pferdesauna? Was ist das denn für ein Tüddelkram?' Und dann muss ich den Leuten schon sagen, dass das mit Wellness nicht viel zu tun hat, sondern dass das wirklich eine ernst zu nehmende Therapieform ist."

