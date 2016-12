Stand: 23.12.2016 15:34 Uhr

Neues Wolfsrudel in Lüneburger Heide fotografiert

Niedersachsens Wölfe werden mehr. Nun ist im Naturschutzgebiet Lüneburger Heide ein neues Wolfsrudel in eine Fotofalle getappt. Bei den bereits am 10. Dezember abgelichteten Wölfen handelt es sich vermutlich um zwei ausgewachsense und drei junge Tiere, wie die VNP-Stiftung Naturschutzpark Lüneburger Heide mitteilt. Nun sollen die Schutzmaßnahmen für die Heidschnuckenherden im Schutzgebiet verstärkt werden. Für die Landschaftspflege würden die Schafe zwingend benötigt. Wie hoch die Wolfsdichte im Schutzgebiet derzeit ist und ob es bereits Überschneidungen mit anderen Wolfsrudeln gibt, sei unklar.

Tote Wölfin gehörte wohl zum Rudel

Dass die vor wenigen Tagen im Landkreis Harburg gefundene tote junge Wölfin ein Mitglied dieses Rudels war, scheine jedoch wahrscheinlich, heißt es weiter vonseiten der Stiftung. Das Tier war am 17. Dezember an der Kreisstraße 55 bei Schierhorn entdeckt worden. Die Wölfin starb vermutlich durch eine Kollision mit einem Fahrzeug. Das tote Tier wurde zur Untersuchung nach Berlin ins Leibniz-Institut für Zoo-und Wildtierforschung gebracht.

Neun Wolfsrudel in Niedersachsen

In der Lüneburger Heide leben bereits zwei Wolfsrudel. Im Oktober nahmen Fotofallen der Landesjägerschaft ein Rudel auf dem Truppenübungsplatz Bergen sowie eines im Raum Wietzendorf auf. In beiden Fällen zeigte sich, dass die Rudel Nachwuchs bekommen hatten. In ganz Niedersachsen leben nun zehn Wolfsrudel.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version schrieben wir, dass es neun Wolfsrudel in Niedersachsen gebe. Das ist nicht richtig. Es gibt nun zehn

