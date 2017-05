Stand: 11.05.2017 21:47 Uhr

Munster: Waffen aus Panzer gestohlen

Auf einem Truppenübungsplatz in Munster (Heidekreis) haben Unbekannte aus einem Panzer der Bundeswehr Gewehre gestohlen. Das teilte das Verteidigungsministerium in Berlin am Donnerstag auf Anfrage mit. Zuvor hatte die "Welt" darüber berichtet. Demnach wurden Mitte Februar auf dem Truppenübungsplatz Munster ein Fuchs-Panzer aufgebrochen und zwei G36-Sturmgewehre, eine P8-Pistole, eine Signalpistole, zwei Funkgeräte, zwei Magazine ohne Munition und ein Doppelfernrohr gestohlen.

Videos 01:44 min Mit dem Transportpanzer Fuchs ins Gefecht Das Einsatzgebiet im Norden Malis ist extrem gefährlich. Deshalb trainieren die Bundeswehr-Soldaten in Bergen die Manöver. Das Szenario: Ein Panzer gerät in einen Hinterhalt. Video (01:44 min)

Staatsanwaltschaft Lüneburg ermittelt

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums seien die Gewehre nicht geladen gewesen. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg hat inzwischen ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Der Panzer gehört zu einem Verband aus Minden in Nordrhein-Westfalen. Die Bundeswehr steht derzeit wegen der Affäre um den terrorverdächtigen Offizier Franco A. unter Druck. Er soll Munition aus Bundeswehrbeständen gestohlen haben.

Weitere Informationen Große Menge Munition aus Kaserne gestohlen Die aus einer Kaserne in Seedorf verschwundene Munition ist offenbar gestohlen worden. Am Freitag wurden aufgebrochene Bunker entdeckt. Das Gelände wurde abgeriegelt. (07.02.2014) mehr Mehr Munition gestohlen als angenommen Eine Woche, nachdem Unbekannte Munition aus der Kaserne in Seedorf gestohlenen haben, fehlt der Polizei jede Spur. Die Menge sei jedoch deutlich höher als bislang vermutet. (07.02.2014) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 12.05.2017 | 08:30 Uhr