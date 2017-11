Stand: 02.11.2017 14:08 Uhr

Massenrausch: Angeklagter Psychologe gesteht

Sie torkelten umher, hatten Herzrasen, Krämpfe und Wahnvorstellungen: Zwei Jahre nach einem Massenrausch bei einem Heilpraktiker-Seminar in Handeloh (Landkreis Harburg) hat der angeklagte Seminarleiter beim Prozessauftakt heute gestanden. "Ich bestätige, dass die Anklagevorwürfe zu Recht erhoben wurden", sagte der 52-Jährige vor dem Landgericht Stade. Er habe den 27 Teilnehmern Kapseln mit dem Halluzinogen 2C-E angeboten, in denen ohne sein Wissen auch die psychoaktive Substanz Dragon Fly enthalten gewesen sei. Er sprach von einem "Unfall" und entschuldigte sich bei den Betroffenen. Es habe sich um eine freiwillige, selbstverantwortliche Einnahme gehandelt. Damit bestätigte der Angeklagte die Staatsanwaltschaft, die dem Psychologen und Psychotherapeuten aus Aachen Drogenbesitz und Überlassen von Betäubungsmitteln zum unmittelbaren Gebrauch vorwarf.

Angeklagter: Es war kein Therapie-Experiment

Laut Anklage wollte der Psychologe mit der Droge 2C-E eine Bewusstseinserweiterung im Rahmen einer Psycholyse erreichen. Das ist eine äußerst umstrittene Therapieform, bei der durch spezielle Substanzen die psychische Abwehr gelockert werden soll, um einen besseren Zugang zu verdrängten Gefühlen zu finden. 2C-E ist ein amphetaminähnliches Psychedelikum, das ähnlich wirkt wie LSD und in der Szene auch unter dem Namen "Aquarust" bekannt ist. Vor Gericht bestritt der Angeklagte allerdings, eine Psycholyse beabsichtigt zu haben, auch wenn er die Therapieform begrüße. Dafür sei die Droge in der beim Seminar verabreichten Dosis unbrauchbar gewesen. Er selbst und seine Frau hätten die Substanz unwissentlich eingenommen - wahrscheinlich beim Trinken, so der 52-Jährige. Außerdem betonte der Psychologe, dass es sich nicht um ein Treffen von Heilpraktikern gehandelt habe. Stattdessen seien ganz unterschiedliche Teilnehmer dabei gewesen, darunter auch Ärzte und Psychologen, Friseure und Erzieher.

Halluzinationen und Atemkrämpfe

Am 4. September 2015 hatte sich Rettungskräften an der Tagungsstätte in Handeloh ein erschreckendes Bild geboten: Die Teilnehmer des Seminars wälzten sich auf dem Boden, hatten Halluzinationen, schrien vor Schmerzen - einige schwebten in Lebensgefahr. "Viele haben Doppelbilder gesehen und gesagt, sie seien ihre Großmutter", sagt Matthias Köhlbrandt, Feuerwehrsprecher im Kreis Harburg. Er war einer von mehr als 160 Rettungskräften, die an dem Tag im Einsatz waren.

Leiterin des Tagungszentrums: "Mir kamen die Tränen"

Manche der Teilnehmer hätten auch Atemprobleme gehabt und gekrampft, schildert Köhlbrandt. Sie wurden von Rettern mit Sauerstoff versorgt und bekamen krampflösende Medikamente. "Ich bin jetzt mittlerweile 30 Jahre bei der Feuerwehr - so etwas habe ich noch nicht erlebt. Wir hoffen auch, so was nicht wieder zu erleben", sagte der Feuerwehrsprecher. Auch die Leiterin des Tagungszentrums, Stefka Weiland, war von dem Anblick der berauschten Seminar-Teilnehmer geschockt: "Mir sind die Tränen gekommen", sagt Weiland. Noch heute habe sie deswegen Alpträume. Außerdem habe ihr Ruf durch den Vorfall extrem gelitten - der Angeklagte habe sich bis heute nicht bei ihr entschuldigt.

Mehrere Verfahren abgeschlossen oder eingestellt

Eine Reihe von Verfahren ist nach dem Vorfall bereits abgeschlossen oder eingestellt worden. So wurde ein Verfahren gegen die Ehefrau des Angeklagten - eine Heilpraktikerin - gegen Zahlung einer Geldbuße eingestellt. Die Kammer habe bei ihr nur den Anklagevorwurf des Überlassens zugelassen, erklärte eine Sprecherin des Landgerichts Stade. Des Weiteren wurden Ermittlungsverfahren gegen die Teilnehmer des Seminars nach und nach eingestellt. Nun bleibt der Prozess gegen den 52-jährigen Seminarleiter. Das Gesetz sieht für Drogenbesitz in diesem Umfang bis zu 15 Jahre Haft vor. Sollte der Psychotherapeut schuldig gesprochen werden, droht ihm außerdem ein Berufsverbot. Bis zum 6. Dezember sind insgesamt drei Verhandlungstage angesetzt.

