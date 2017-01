Stand: 09.01.2017 13:10 Uhr

Lüneburger Blindgänger ist entschärft

Im Zentrum von Lüneburg haben Experten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes am Mittag einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Gegen 13 Uhr vermeldete die Polizei den erfolgreichen Abschluss der Aktion. Im Stadtteil Rotes Feld hatten wegen der Entschärfung rund 1.200 Menschen in einem Umkreis von 300 Metern um den Fundort die Häuser verlassen müssen. Sie können jetzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie eine Polizeisprecherin gegenüber NDR.de mitteilte, verlief die Evakuierung reibungslos. In der St.-Ursula-Schule hatte die Hansestadt Aufenthaltsgelegenheiten für alle betroffenen Anwohner eingerichtet. Die Sporthalle der Schule war seit 9 Uhr geöffnet.

Der Stadtteil Rotes Feld wird evakuiert















Räumung behindert den Verkehr

Polizei und Stadt hatten das zu evakuierende Areal bereits am Morgen abgesperrt. Verkehrsteilnehmer wurden gebeten, den Stadtteil Rotes Feld großräumig zu umfahren. Nach Abschluss der Evakuierung durften auch die Busse der Linien 5001, 5011, 5012, 5600 und 5919 nicht mehr durch das Viertel fahren.

Mehrere Schulen und Kitas bleiben zu

Für zahlreiche Kinder in Lüneburg verlängern sich wegen der Bombenräumung die Winterferien. An drei Schulen fiel der Unterricht aus, außerdem blieben zwei Krippen und zwei Kindergärten geschlossen. Die Grundschule Im Roten Felde, auf deren Nachbargrundstück die 70-Kilo-Bombe entdeckt wurde, bleibt nach Angaben der Stadt wegen der Aufräumarbeiten auch noch am Dienstag zu.

Downloads Straßenliste Entschärfung Blindgänger Die Stadt Lüneburg hat eine Liste herausgegeben, auf der alle Straßen zu finden sind, die von der Entschärfung eines Blindgängers am 9. Januar betroffen sein werden. Download (41 KB)

Keine Bombe unter Grundschule

Bei dem Fundort handelt es sich um einen von zwei aktuell untersuchten Standorten. Unter einem Raum der benachbarten Grundschule hatten die Experten ebenfalls einen Sprengsatz vermutet, dort waren allerdings nur die ungefährlichen Reste einer Bombe gefunden worden. Die Stadt hat für Fragen zum Thema ein Bürgertelefon geschaltet, die Nummer lautet: (04131) 309 - 3100. Außerdem informiert sie auf ihrer Website sowie bei Facebook und Twitter.

Anwohner müssen zahlen

Nachdem zuvor von 20 Verdachtspunkten in der Stadt ausgegangen worden war, bleiben damit nun 18 weitere mögliche Fundstellen übrig. Nach Angaben der Stadt befinden sie sich zum Teil auf öffentlichen Flächen, zum Teil auf Grundstücken von Privateigentümern. Die Stadt will nun systematisch alle Verdachtspunkte abarbeiten. Sollten Bomben auf Privatgrundstücken gefunden werden, müssen die Anwohner für die Kosten der Suche selbst aufkommen, nur das Sprengen wird von den Behörden übernommen.

Weitere Informationen mit Video Blindgängersuche: Schulen in Lüneburg schließen In Lüneburg kann erst Sonntag geklärt werden, ob sich auf einem Schulgelände Blindgänger befinden. Daher bleiben Schulen und Kindergärten im Umkreis zu Wochenbeginn geschlossen. (02.01.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2017 | 08:00 Uhr