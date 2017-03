Stand: 31.03.2017 15:00 Uhr

LKA: Bushido diente Polizeizeichner als Vorlage

Das Bilderrätsel scheint gelöst: Das Landeskriminalamt (LKA) Niedersachsen hat heute die Vermutung bestätigt, dass ein Foto des Gangsta-Rappers Bushido als Vorlage für ein Phantombild diente, mit dem die Polizei Buxtehude nach einem mutmaßlichen Räuber fahndet. "Die ersten Aussagen des Opfers zu markanten Tätermerkmalen dienten für den Polizeizeichner in diesem Fall als Grundlage für eine Recherche im Internet, um entsprechende Bilder zu generieren. Dabei stieß er auf ein Bild von Bushido. Dieses Bild war für den Zeichner nun Grundlage für die Erstellung des später veröffentlichten Phantombildes", teilte das LKA mit. Eine übliche Vorgehensweise?

LKA: "Kommt durchaus vor"

Zu dem konkreten Fall will sich das LKA nicht näher äußern und verweist auf laufende Ermittlungen. Doch allgemein sei dies schon ein zwar nicht üblicher, aber rechtlich möglicher Vorgang, hieß es. "Es kommt durchaus vor, dass Prominente zumindest als Vorlage dienen", sagte Sprecher Hans Retter vom LKA NDR.de. Bei dem Überfall am 19. März war eine 33-Jährige von zwei Männern in der Bahnhofstraße in Buxtehude festgehalten und bestohlen worden. Die Polizei Stade hatte Vorwürfe zurückgewiesen, dass es sich bei dem Phantombild um eine bearbeitete Version eines Fotos von Bushido handele.

Bushido selbst macht sich auf seinen Profilen in den Sozialen Medien über die ganze Angelegenheit lustig. "So arm die Truppe", schreibt er bei Twitter zum Dementi der Polizei Stade.

