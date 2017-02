Stand: 06.02.2017 09:43 Uhr

Keine Abtreibungen mehr in Dannenberger Klinik

Die Capio Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg (Landkreis Lüchow-Dannenberg) will einem Bericht der "Elbe-Jeetzel-Zeitung" (EJZ) zufolge künftig keine Abtreibungen mehr vornehmen. Grund für den neuen Kurs: Der neue Chefarzt der Gynäkologie, der im Dezember 2016 seinen Job antrat, sei bekennender Christ und lehne Schwangerschaftsabbrüche ab, berichtet die Zeitung. Die Klinikleitung in Dannenberg stehe hinter der Entscheidung, heißt es weiter.

Gesundheitsministerin bedauert Entscheidung

Niedersachsens Gesundheitsministerin Cornelia Rundt (SPD) bedauert, dass die Klinik keine Abtreibungen mehr vornimmt. Es sei ihr wichtig, dass Frauen den belastenden Eingriff in angemessener Entfernung zu ihrem Wohnort durchführen lassen könnten, sagte die Ministerin dem Blatt. Im vergangenen Jahr wurden in der Dannenberger Klinik laut EJZ 31 Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen.

Christliche Klinik-Konzerne lehnen Eingriffe ab

Ende vergangenen Jahres hatte nach einem Klinik-Zusammenschluss im Landkreis Schaumburg das neue Krankenhaus in Obernkirchen ebenfalls vor der Entscheidung gestanden, keine Schwangerschaftsabbrüche mehr anzubieten. Dort war es der christliche Agaplesion-Konzern, der angekündigt hatte, die Eingriffe nicht zuzulassen. Schließlich gab es aber eine Lösung: Schwangerschaftsabbrüche werden nun in Kooperation mit niedergelassenen Ärzten angeboten.

Klinik-Fusion schafft Freiraum

Bei der Zusammenlegung des katholischen St. Willehad Hospitals und des städtischen Reinhard-Nieter-Krankenhauses in Wilhelmshaven gab es eine für die betroffenen Frauen erfreuliche Entwicklung: Im neuen kommunalen Klinikum bestimmt die katholische Kirche nun nicht mehr über die Richtlinien. Laut Gesetz dürfen dort seit Ende 2014 nun auch Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden.

