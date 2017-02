Stand: 13.02.2017 11:40 Uhr

Hirsch gegen Kleinwagen: Fahrer schwer verletzt

Dieser Zusammenstoß zwischen Rothirsch und Pkw hätte auch ganz anders ausgehen können: Der Autofahrer hatte Glück im Unglück und überlebte einen Wildunfall bei Handeloh (Landkreis Harburg) schwer verletzt. Am Montagmorgen war der Kleinwagen auf der K 27 von dem plötzlich über die Straße laufenden Hirschbock frontal erwischt worden. Das Tier wurde durch die Windschutzscheibe hindurch geschleudert und klemmte mit seinem 250 Kilogramm schweren Körper den Fahrer hinter dem Lenkrad ein. Ersthelfern gelang es dennoch, den Mann aus dem Wrack zu befreien. Ein Notarzt versorgte den Verletzten, er wurde mit schweren Kopfverletzungen per Hubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. Die Rettungskräfte hievten anschließend den toten Hirsch aus dem völlig zerstörten Skoda. Die Polizei vermutet, dass das Tier regelrecht in das Fahrzeug gesprungen sein muss, da sich vorne am Auto keine Spuren Unfallspuren erkennen ließen.

Hirsch landet in der Windschutzscheibe 13.02.2017 12:00 Uhr Am Montag ist es bei Handeloh (Landkreis Harburg) zu einem Wildunfall gekommen. Ein Kleinwagen kollidierte mit einem Hirsch. Der Autofahrer erlitt schwere Verletzungen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen