Stand: 13.04.2017 12:37 Uhr

Grundschule in Echem liegt in Schutt und Asche

Nur noch die Außenmauern und Teile des Dachstuhls lassen erahnen, dass in Echem (Landkreis Lüneburg) bis gestern noch eine Grundschule stand. Ein Feuer hat das Gebäude samt Turnhalle in der vergangenen Nacht komplett zerstört. Mit einem Großaufgebot von 130 Einsatzkräften versuchte die Feuerwehr die ganze Nacht hindurch, die Grundschule zu retten - vergeblich. Am Morgen stiegen die letzten Rauchschwaden aus den Trümmern empor. Menschen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Dennoch sind die Bewohner der rund 1.000 Einwohner zählenden Gemeinde bestürzt. "Wir stehen hier jetzt mit einem Riesenproblem, der ganze Ort ist wie paralysiert", sagte Bürgermeister Steffen Schmitter (CDU).

Großbrand zerstört Grundschule in Echem 13.04.2017 07:30 Uhr In einer Grundschule in Echem (Landkreis Lüneburg) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Das Schulgebäude und eine angrenzende Turnhalle wurden komplett zerstört.







4,2 bei 5 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die Grundschule sei auch für das Vereinsleben im Dorf sehr wichtig gewesen, so Schmitter. Oft hätten dort Veranstaltungen stattgefunden. "Das ist auch ein großer Schlag für das soziale Leben im Dorf", sagte der Bürgermeister. Wie es für die Gemeinde jetzt weitergehen soll, ist offen. Als "Glück im Unglück" bezeichnete Schmitter die Tatsache, dass derzeit Schulferien sind. Zehn Tage hätten die Verantwortlichen nun Zeit, eine Übergangslösung für die betroffenen Schüler zu finden. Nach Angaben des Samtgemeindebürgermeisters von Scharnebeck, Laars Gerstenkorn (CDU), werden die rund 60 Kinder nach den Ferien vermutlich in der Grundschule Hohntsorf untergebracht. Dort stünden zurzeit einige Räume leer.

Grundschule in Echem brennt komplett nieder















Wie es zu dem Feuer kam, ist noch völlig unklar. Brandermittler sind seit dem Mittag vor Ort und suchen nach der Ursache. Mit einem Ergebnis rechnet eine Polizei-Sprecherin allerdings nicht mehr heute. Der Brandort sei an einigen Stellen noch sehr heiß und die Ermittler könnten dadurch möglicherweise nicht alles in Augenschein nehmen. Zum jetzigen Zeitpunkt könne weder ein technischer Defekt noch Brandstiftung ausgeschlossen werden. Wenige Stunden zuvor war in der Gemeinde ein Pferdeunterstand auf einer Wiese niedergebrannt. Die Polizei vermutet nach Angaben der Sprecherin in diesem Fall Brandstiftung als Ursache. Dieser Brand werde voraussichtlich in die Ermittlungen mit einbezogen.

Weitere Informationen 17 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.04.2017 | 12:00 Uhr