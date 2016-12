Stand: 27.12.2016 16:33 Uhr

Gewalt gegen Lehrer - schon in der Grundschule von Vivian Münzel

Eigentlich war es ein Streit um eine Banalität. Die 14-jährige Schülerin war neu an der Schule. Während des Unterrichts entdeckte die Lehrerin Ina Müller eine Schachtel Zigaretten bei ihr. Was nicht erlaubt ist bei Schülerinnen und Schülern unter 18 Jahren, erst recht nicht in der Schule. Müller forderte das Mädchen auf, ihr die Zigaretten auszuhändigen. Das Mädchen wurde sofort laut, beschimpfte die Lehrerin mit respektlosen Ausdrücken. Als diese ruhig, aber hartnäckig blieb, schlug das Mädchen zu. Mit zwei Gehhilfen, die es zu jener Zeit bei sich hatte. Müller wurde mehrmals getroffen, an den Oberarmen und an den Beinen. Dass die Situation so schnell eskalierte, überrascht sie noch heute: "Als ich danach im Lehrerzimmer stand, habe ich gemerkt, dass ich zitterte und dass ich total neben mir stand. Sowas ist mir in meinen 25 Berufsjahren als Lehrerin noch nicht passiert."

Tabuthema "Gewalt gegen Lehrer" Hallo Niedersachsen - 27.12.2016 19:30 Uhr Autor/in: Vivian Münzel Körperliche Gewalt gegen Lehrer kommt einer Studie zufolge immer häufiger vor, gesprochen wird darüber allerdings selten. Welche Lösungsansätze haben Pädagogen und Politik?







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Jede fünfte Lehrkraft Opfer körperlicher Gewalt

Erstmals hat nun die Lehrergewerkschaft Verband Bildung und Erziehung (VBE) eine bundesweite Umfrage zum Thema Gewalt gegen Lehrer veröffentlicht. Daraus geht hervor, dass jede fünfte Lehrkraft in Deutschland in den vergangenen fünf Jahren Opfer körperlicher Gewalt geworden ist. Und zwar nicht nur an den sogenannten Brennpunktschulen, sondern quer durch alle Schulformen. Rechnet man verbale Angriffe hinzu, sind sogar 55 Prozent der Lehrkräfte betroffen.

Umfrage "Gewalt gegen Lehrkräfte"

Für die Studie "Gewalt gegen Lehrkräfte" hat die Forsa im September und Oktober 2016 insgesamt 1.951 Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in unterschiedlichen Bundesländern befragt. Die Ergebnisse können der Forschungsgesellschaft zufolge mit einer Fehlertoleranz von +/- drei Prozentpunkten auf die Gesamtheit der Lehrkräfte an allgemeinbildenden Schulen in Deutschland übertragen werden. Ergebnisse der Umfrage im Hinblick auf körperliche und psychische Gewalt sowie Cybermobbing an Schulen sind in Grafikform hinter den beigefügten Links zu finden.

Videos 02:14 min Forsa-Umfrage "Gewalt gegen Lehrkräfte" Laut der aktuellen Forsa-Umfrage "Gewalt gegen Lehrkräfte" mussten sich 55 Prozent aller Lehrkräfte in den letzten fünf Jahren mit verbaler oder körperlicher Gewalt auseinandersetzen. Video (02:14 min)

Schon Zweitklässler schlagen zu

Überraschend ist die hohe Zahl von Übergriffen sogar durch Grundschüler. Gitta Franke-Zöllmer, niedersächsische Landesvorsitzende des VBE, hat solche Fälle selbst erlebt: "Da wurden Kolleginnen von Zweitklässlern mit einem dicken Ast vor die Kniescheiben geschlagen. Andere beißen, andere treten. Die Kinder haben da keine Hemmungen." Konkrete Zahlen nur für Niedersachsen liegen zwar nicht vor. Die Umfrage bezieht sich auf mehrere Bundesländer. Doch während der Recherche und nach Gesprächen mit mehreren Lehrerinnen und Lehrern wird klar: Es gibt diese Fälle auch hier.

Lehrkräfte trauen sich selten in Beratungsstellen

Öffentlich darüber sprechen möchte allerdings kaum jemand. Aus Scham und aus dem Gefühl heraus, vielleicht selbst schuld zu sein an dem Übergriff. Viele Gespräche blieben deshalb im Kollegium, so Franke-Zöllmer. Dabei gebe es bei der Niedersächsischen Landesschulbehörde durchaus Stellen, an die sich Betroffene wenden können. Das bestätigt auch Achim Aschenbach, Dezernatsleiter der schulpsychologischen Beratungsstelle in Braunschweig. Bei Problemen gebe es dort ein offenes Ohr für die Lehrkräfte: "Wir unterstehen natürlich der Schweigeplicht, nichts wird in irgendwelchen Akten vermerkt. Angst vor einem Karriereknick ist deshalb überhaupt nicht notwendig." Doch allein der Begriff "psychologisch" sei für Betroffene oft schon mit einer Hemmschwelle verknüpft.

Vor allem Lehrerinnen leiden unter Angriffen

Zu den körperlichen Übergriffen komme darüber hinaus die psychische Gewalt. Eine Lehrerin, die nicht öffentlich genannt werden möchte, erzählt, sie sei über das Handy mehrfach von einem Schüler bedroht worden. Und ein Schulleiter sagt im Gespräch mit dem NDR: "Es sind oftmals die Frauen, die sich den Druck durch die Schüler, aber insbesondere auch durch die Eltern sehr zu Herzen nehmen." Er habe bereits häufiger erlebt, dass Kolleginnen im Lehrerzimmer in Tränen ausbrechen. Namentlich genannt werden möchte er ebenfalls nicht.

Videos 01:56 min "Wir benötigen mehr Respekt untereinander" Gewalt habe in der Schule nichts zu suchen, betont Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD). Die ermittelten Zahlen hierzu seien besorgniserregend. Lehrkräften bietet sie Unterstützung an. Video (01:56 min)

Heiligenstadt will Straftaten von Schülern ahnden

Bewegung gibt es nun in Nordrhein-Westfalen. Dort hat Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) eine Initiative in den Bundesrat eingebracht, nach der bereits Beleidigungen und Bedrohungen unter Strafe gestellt werden sollen. Die niedersächsische Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD) will das unterstützen: "Obwohl es zunächst natürlich erst einmal darum geht, präventiv an Schulen zu wirken. Aber sollte es zu einer Straftat gekommen sein, sollte diese natürlich entsprechend geahndet werden", betont die Ministerin.

Lehrerin: "Ich stelle eine große Gefühllosigkeit fest"

Doch was sind die Gründe für die besorgniserregenden Zahlen? Einen Grund sieht der VBE in der mangelnden Unterstützung durch das Elternhaus. Der hohe Leistungsdruck laste auch auf den Eltern, das werde an die Lehrer weitergegeben. "Es gibt Eltern, die schon fast mit dem Gesetzbuch unter dem Arm kommen und sagen: Wenn Sie das nicht regeln, dann sehen wir uns vor Gericht wieder", sagt Gitta Franke-Zöllmer. Dazu komme die allgemeine Verrohung der Gesellschaft. Das habe sich in den vergangenen 25 Jahren ihrer Laufbahn sehr zugespitzt, bestätigt die Lehrerin Ina Müller: "Ich stelle eine große Gefühllosigkeit fest. Es wird jemand geschlagen und niemand hilft, sondern Schüler halten ihr Handy drauf. Oder jemand sitzt in der Ecke und weint und niemand fragt nach."

"Ich war ein Ventil für aufgestaute Wut"

In Müllers Fall hat die Justiz das Mädchen wegen schwerer Körperverletzung zu zwei Wochen im Jugendgefängnis verurteilt. Die Schülerin war bereits mehrfach handgreiflich geworden, war zu den Gerichtsterminen nicht erschienen und zeigte sich nicht einsichtig. Doch das strenge Urteil ist keine Genugtuung für die Lehrerin: "Ich glaube, dass sie ein sehr verletztes Mädchen ist und ich in dem Moment lediglich ein Ventil für ganz viel aufgestaute Wut war. Als ich sie beim Prozess gesehen habe, war ich gar nicht mehr zornig, sondern eigentlich traurig über das, was das Mädchen in seinem Leben erfahren haben muss." Ina Müller ist sich sicher, dass die Schülerin eigentlich die Hilfe der Gesellschaft braucht.

Film mit Video "Lehrer - einer der wichtigsten Berufe überhaupt" Ganz nah dran an den "Paukern": Die Doku "Lehrkraft im Vorbereitungsdienst" von Timo Großpietsch zeigt drei Referendare in Hamburg - zwischen Verzweiflung und Begeisterung. Ein Gespräch. mehr

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 27.12.2016 | 19:30 Uhr