Gericht verhandelt weitere Klagen zur Elbvertiefung

Viele Anwohner entlang der Elbe werden am Donnerstag und Freitag wieder einmal gespannt nach Leipzig schauen. Der Grund: Vor dem dortigen Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) werden weitere Klagen gegen die Elbvertiefung verhandelt. Im Februar hatten die Richter die umstrittene Maßnahme nach Klagen von Umweltverbänden trotz einzelner Planungsmängel in weiten Teilen gebilligt. In dieser Woche werden nun die Einwände der Städte Cuxhaven und Otterndorf sowie von rund 50 Berufsfischern und drei Jagdverbänden mündlich verhandelt.

Umweltverbände wollen Elbvertiefung neu berechnen 10.11.2017 08:00 Uhr Autor/in: Dietrich Lehmann Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig wird in der kommenden Woche wieder über die Elbvertiefung verhandelt. Umweltschützer fordern: Die Auswirkungen sollen neu berechnet werden. (10.11.2017)







Städte beklagen falsche Berechnungen

Cuxhaven und Otterndorf führen in ihren Klagen an, dass die Bundesanstalt für Wasserbau unzureichende Berechnungen angestellt habe. Das betreffe unter anderem etwa die Verschlickung des Watts und die von Containerriesen verursachten Wellen. Wenn die Berechnungen falsch seien, könnte dies unkalkulierbare Folgen etwa für den Tourismus haben. Die Berufsfischer wiederum fürchten schlicht um ihre Existenz, die Jagdverbände wenden sich gegen Einschränkungen in ihren Revieren. Vom ersten Urteil im Februar wollen sich die Kläger nicht beeindrucken lassen. Jetzt gehe es um ganz andere Belange und ganz andere Interessen, sagte der Anwalt der Stadt Cuxhaven, Frank Niederstadt. "Wir glauben, dass eine ganze Reihe der entscheidenden Punkte noch gar nicht besprochen worden sind."

Verfahren in drei Gruppen unterteilt

Die verschiedenen Klage-Runden haben einen pragmatischen Grund: Bereits 2012 hatte das Bundesverwaltungsgericht entschieden, das umfangreiche Verfahren zu splitten und drei Gruppen zu bilden. Demnach sollten zuerst erst die Klagen der Umweltverbände, dann die der Städte, Jäger und Fischer und schließlich die Einwände von Einzelbetroffenen wie Anwohner und einem Campingplatz-Betreiber verhandelt werden.

Noch kein Termin für endgültiges Urteil

Trotz dieses festgelegten Ablaufes ist unklar, wann letztendlich Rechtssicherheit bestehen wird. Das Gericht hat bislang offen gelassen, an welchem Termin es eine Entscheidung über die Einwände der Städte, Fischer und Jäger verkünden wird. Die dritte Welle an Klagen steht im Dezember zur Verhandlung an, im Januar sollen die nach dem ersten Urteil erforderlichen Planergänzungen vorliegen.

Geologen untersuchen Grundwasser

In den kommenden beiden Wochen untersuchen Geologen zudem entlang der Elbe zwischen Cuxhaven und Caldenberge (Landkreis Cuxhaven) das Grundwasser. Das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie (LBEG) will eine Karte erstellen, die die Grenze zwischen Salzwasser und Süßwasser aufzeigt. Die Fachleute gehen davon aus, dass sich die Salzwasserzone durch die Elbvertiefung verschieben würde. Dies könne den Deich schwächen und das Grundwasser beeinträchtigen. Nach den bisherigen Planungen soll der Fluss so ausgebaut werden, dass künftig Containerriesen mit einem Tiefgang bis zu 13,50 Meter unabhängig von der Flut den Hamburger Hafen erreichen können.

