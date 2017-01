Stand: 24.01.2017 14:23 Uhr

Einmaliger Paradiesvogel-Nachwuchs in Walsrode

Im Weltvogelpark Walsrode (Heidekreis) ist erstmals in Europa die Nachzucht eines Raggi-Paradiesvogels geglückt. Das Küken werde derzeit mit der Hand aufgepäppelt, teilte eine Park-Sprecherin am Dienstag mit. "Die Vögel stellen hohe Ansprüche an Haltung und Zucht", sagte Sprecherin Janina Buse. "Meist legen sie dann auch nur ein einziges Ei." Die Handaufzucht solle das Überleben des Kükens sicherstellen.

Was bist du denn für ein Vogel?







































Meist nur ein Ei pro Brut

Die Eltern des kurz vor Weihnachten geschlüpften Kükens kommen aus dem Zoo im kalifornischen San Diego. Die leuchtend roten männlichen Vertreter dieser Art gehören zu den bekanntesten der farbenprächtig gefiederten Familie. Paradiesvögel leben in den Regenwäldern Papua-Neuguineas, der Molukken und Australiens. Wegen der als Schmuck begehrten Federn wurden einige der etwa 40 Arten fast ausgerottet.

Videos 03:27 min Der "Vogelflüsterer" von Walsrode 25.07.2014 18:45 Uhr DAS! Im Vogelpark Walsrode leben mehr als 4.000 Vögel, damit ist ist er der größte und artenreichste der Welt. Und Lech Bretschek ist der Vogelpark-Ranger und für die Tiere verantwortlich. Video (03:27 min)

650 Vogelarten aus allen Kontinenten

Der Vogelpark Walsrode ist nach eigenen Angaben die weltweit größte Anlage dieser Art. Mit einem Zuchtprogramm sorgen die Betreiber für Nachwuchs bei den teilweise seltenen Tieren. Mehr als 4.000 Vögel aus allen Kontinenten und vielen Klimazonen leben am Rand der Lüneburger Heide. Die 650 Vogelarten - davon allein 125 verschiedene Papageien - bieten Tierfreunden eine farbenprächtige Vielfalt großer und kleiner Lebewesen. In einer 24 Hektar großen Parklandschaft mit Hunderten verschiedener Sträucher und Blumen spazieren Besucher durch Themenhäuser und Tropenhallen oder beobachten die Tiere in Flugvolieren.

Weitere Informationen Vogelpark Walsrode: Welt der bunten Federn Am Rand der Lüneburger Heide leben im Weltvogelpark Walsrode 650 Vogelarten - vom Flamingo bis zum Wellensittich. Die Besucher erwartet auch eine blühende Parklandschaft. (25.01.2016) mehr Tierische Ausflüge im Norden Tiger und Affen, aber auch heimische Tiere wie Seehunde oder seltene Haustierrassen leben im Norden. Eine Auswahl der attraktivsten Tierparks, Zoos und Aquarien. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 24.01.2017 | 12:00 Uhr