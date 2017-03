Stand: 30.03.2017 14:31 Uhr

Dschungelcamp-Prozess: Tochter hat ausgesagt

Im Prozess um den Dschungelcamp-Trip ihrer Mutter hat Model Nathalie Volk die Aussage ihrer Mutter bestätigt. Sie habe ihre Mutter angeschrien, damit diese sie nach Australien begleite, so die 20-Jährige vor dem Amtsgericht Soltau. Ihre Mutter sei tatsächlich krank gewesen. Australien sei aus ihrer Sicht für ihre Genesung besser gewesen als "die Kälte in Deutschland". "Normalerweise begleitet sie mich immer", sagte das Model. "Ich konnte sie nicht alleine zu Hause lassen." Die Angeklagte hatte ihre Tochter im Januar 2016 zu den Dreharbeiten der TV-Sendung begleitet. Die Pädagogin war krankgeschrieben worden, nachdem sie zuvor vergeblich einen Antrag auf Urlaub eingereicht hatte. Das Gericht hat bis zum 3. April zunächst drei Verhandlungstermine angesetzt. Das Urteil könnte jedoch auch schon heute fallen, sagte ein Gerichtssprecher.

Videos 02:48 min Dschungelcamp-Lehrerin vor Gericht 27.03.2017 19:30 Uhr Hallo Niedersachsen In Soltau steht eine Lehrerin vor Gericht, die sich krank gemeldet hatte, um ihre Tochter ins RTL-Dschungelcamp zu begleiten. Der 47-Jährigen droht nun eine Geld- oder Haftstrafe. Video (02:48 min)

Tatsächlich krank oder falsche Angaben?

Die Staatsanwaltschaft Lüneburg geht davon aus, dass die 47-jährige Lehrerin die Bescheinigung aufgrund falscher Angaben bekommen hat. Zu Prozessbeginn am Montag hatte die Angeklagte in ihrer Aussage die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zurückgewiesen. Nach Angaben eines Gerichtssprechers sagte sie aus, tatsächlich erkrankt gewesen zu sein. Ihre Tochter habe sie gebeten, mitzukommen, das sei gut für die Erholung. Für einen Teil der Aussage sei die Öffentlichkeit am Vormittag ausgeschlossen worden, weil es um persönliche Dinge ging.

Angeklagte hatte Geldstrafe nicht akzeptiert

Die Landesschulbehörde hatte die Lehrerin im Januar vom Dienst suspendiert. Zuvor hatte das Amtsgericht Soltau im Dezember einen Strafbefehl von 7.000 Euro gegen die Frau verhängt. Weil sie den aber nicht akzeptiert hatte, steht sie nun vor dem Amtsgericht. Der Angeklagten drohen eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Lüneburg | 30.03.2017 | 14:30 Uhr