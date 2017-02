Stand: 07.02.2017 17:38 Uhr

Capio-Konzern pfeift Dannenberger Klinik zurück

Keine Schwangerschaftsabbrüche soll es in der Elbe-Jeetzel-Klinik in Dannenberg mehr geben - das hatte das Krankenhaus am Montag verkündet. Der neue Chefarzt der Gynäkologie hatte diese Entscheidung mit seinem christlichen Glauben begründet, die Klinik-Leitung unterstützt ihn dabei. Die persönliche Entscheidung des Arztes rief Verständnis hervor, dass sie allerdings für alle am Klinikum gelten soll, sorgte für teils heftige Kritik. Und auch der Mutterkonzern, Capio Deutsche Klinik, ist überrascht vom Dannenberger Alleingang.

Capio: Entscheidung passt nicht zum Unternehmensverständnis

Man sei ein weltanschaulich neutraler Konzern, heißt es. Zum Unternehmensverständnis passe es nicht, dass ein Chefarzt aus religiösen Motiven ein Abbruchs-Verbot für die gesamte Klinik verhänge. "Die Organisation einer gesamten Abteilung kann nicht vom einzelnen Arzt entschieden werden", betont Martin Reiz, Geschäftsführer von Capio Deutschland, "gerade in solch einer sensiblen und auch schwierigen Situation. Dazu braucht man einen Gesamtkonsens, den es an dieser Stelle mit Capio nicht geben kann."

Klinikleitung überrascht

Klinik-Leiter Markus Fröhling verteidigt, die Entscheidung sei mit der Konzernspitze abgesprochen gewesen. Generell ist er von der teils harschen Kritik überrascht: "Mit der Reaktion haben wir sicher nicht gerechnet. Umgekehrt muss ich sagen, ich halte das für ein enorm wichtiges Thema auch für junge Menschen. Insofern bin ich über diese Diskussion nicht unfroh. Das könnte dazu beitragen, dass die Gesellschaft bewusster mit diesem Thema umgeht."

Beratungsstellen entsetzt

Bei Organisationen, die Schwangere in Not beraten, steht seit gestern das Telefon nicht still. Man sei entsetzt über die Entscheidung, heißt es bei Pro Familia in Lüneburg. Jetzt wolle man gemeinsam mit anderen kirchlichen wie städtischen Einrichtungen ein Zeichen setzen. "Zum einen wollen wir natürlich erreichen, dass die Klinik ihre Entscheidung nochmal überdenkt", sagt Corinna Heider-Treybig von Pro Familia Lüneburg. "Und natürlich wollen wir noch einmal deutlich machen, dass es das Recht der Frauen ist, allein und selbst zu über einen Schwangerschaftsabbruch zu entscheiden."

Capio-Führung spricht mit Klinik

Die Chefs von Capio Deutschland wollen zeitnah mit Klinik-Chef Fröhling und dessen Chefarzt sprechen. Ihr Ziel ist es, dass künftig auch in Dannenberg Abbrüche möglich bleiben - wie an allen anderen Capio-Kliniken in Deutschland auch. "Dieses Krankenhaus wurde neu erbaut und 2012 bezogen", sagt Klinikchef Dr. Markus Fröhling. "Es wurde mit 32 Millionen vom Land Niedersachsen und von der EU gefördert. Und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass eine Detailentscheidung einer einzigen Abteilung hier einen Einfluss hat auf die weitere Förderung der Klinik."

