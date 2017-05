Stand: 11.05.2017 08:22 Uhr

Wer macht die Tradition bei der Bundeswehr? von Vivian Münzel und Oliver Weiße

Wie viel Wehrmacht steckt noch in den Kasernen der Bundeswehr? Nach der Enttarnung des terrorverdächtigen Offiziers Franco A. stellt sich diese Frage auch in Niedersachsen und den anderen Bundesländern im Norden. Die deutschen Streitkräfte haben auf Weisung des Bundesverteidigungsministeriums damit begonnen, die Standorte der Truppe zu durchforsten. Bis zum 16. Mai sollen die Überprüfungen abgeschlossen sein.

Stele erinnert an Gefallene des Kampfgeschwaders 26

In Lüneburg beispielsweise ist ein Denkmal seit längerer Zeit umstritten, das an die Gefallenen des Kampfgeschwaders 26 erinnert. Die Luftwaffeneinheit, die auch als "Löwengeschwader" traurige Berühmtheit erlangte, war an fast allen Frontabschnitten während des Zweiten Weltkriegs im Einsatz. Die Einheit, aus der sie entstand, war das Kampfgeschwader 257, deren Kommandeur Wolfram Freiherr von Richthofen war, der unter anderem als Stabschef der "Legion Condor" im spanischen Bürgerkrieg an der Zerstörung der Stadt Guernica beteiligt war.

Wird der Traditionserlass nicht ernst genommen?

Die Stele, die an das Kampfgeschwader erinnert, steht seit rund 15 Jahren auf dem Gelände der Theodor-Körner-Kaserne. Der Kunstsoziologe Ulf Wuggenig von der Lüneburger Leuphana-Universität kritisiert, dass der Traditionserlass der Bundeswehr in Lüneburg offenbar nicht ernst genommen werde. Die unter Verteidigungsminister Hans Apel (SPD) 1982 erlassene Regelung, die heute - 35 Jahre später - noch für die Truppe maßgeblich ist, besagt, dass die Bundeswehr nicht in der Tradition des sogenannten Dritten Reiches geführt werden darf.

Wissenschaftler: Erinnerung an Kriegsverbrecher

Den offenbar laxen Umgang mit Wehrmachtsdevotionalien erklärt sich Leuphana-Professor Wuggenig damit, dass einige vergessen haben, dass die Wehrmacht ein williges Instrument der nationalsozialistischen Führung war. Laut Wuggenig wird in der Körner-Kaserne auch an die 110. Infanterie-Division erinnert. "Die ist für ein Kriegsverbrechen gigantischen Ausmaßes verantwortlich. Im weißrussischen Osaritschi wurden im Jahre 1944 nach konservativer Schätzung 9.000 Zivilisten ermordet." Wuggenig kann nicht verstehen, warum sich trotz dieses Kriegsverbrechens in Weißrussland noch immer ein Gedenkstein für die Division in der Körner-Kaserne befindet. Er sieht hier auch die Stadt Lüneburg in der Pflicht.

Presseoffiziere wollen sich noch nicht äußern

Die Pressestelle der Bundeswehr in der Körner-Kaserne wollte sich zu den Vorwürfen vorerst nicht äußern. Man müsse über die Ergebnisse der internen Untersuchungen am 16. Mai zunächst den Generalinspekteur informieren. Spätestens dann wird die Bundeswehr in Lüneburg sich wohl überlegen müssen, wie sie künftig mit ihren Relikten aus der Nazi-Zeit umgehen will.

Nach umstrittenem Feldmarschall benannt

Selbst wenn Denkmäler, die an Wehrmachtseinheiten erinnern, verschwinden sollten, erinnern aber auch Kasernennamen und Wappen von Einheiten an die Wehrmacht. In Osterode trug eine Bundeswehrkaserne den Namen von Generalfeldmarschall Erwin Rommel. Der "Wüstenfuchs" war für die Nationalsozialisten so etwas wie ein Aushängeschild. Lange Zeit galt der Oberbefehlshaber des Afrikakorps als Hitlers Lieblingsgeneral. Später wurde er in die Nähe des Widerstands vom 20. Juli gerückt - auch weil die NS-Führung ihn nach dem gescheiterten Attentat auf Adolf Hitler zum Selbstmord zwang. Historiker bewerten Rommels Rolle mittlerweile eher kritisch und sehen in ihm einen lange Zeit treuen Soldaten des NS-Regimes.

Eine Palme im Wappen - das Afrikakorps lässt grüßen

Auch in der Region Hannover finden sich bei der Bundeswehr Spuren, die auf eine gewisse Kontinuität mit der Wehrmacht hinweisen. In Neustadt am Rübenberge ist das Panzergrenadierbataillon 33 stationiert. Im Wappenschild führt es eine Palme - eine solche trugen auch Rommels Panzer im Wüstenkrieg in Nordafrika.

