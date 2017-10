Sendedatum: 15.10.2017 19:30 Uhr

Wahlticker: Wahlbeteiligung auf hohem Niveau

Bei der Landtagswahl zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) und CDU-Spitzenkandidat Althusmann ab. Die Wahlbeteiligung ist bereits am Mittag hoch. Aktuelle Nachrichten und Informationen in unserem Ticker.

Spitzenkandidatinnen von Grünen, Linken und AfD haben abgestimmt

Bei den Spitzenkandidaten haben nicht nur die beiden Anwärter auf den Posten des Ministerpräsidenten ihre Stimme bereits abgegeben. Auch Grünen-Spitzenkandidatin Anja Piel wurde beim Urnengang gesehen. Sie gab ihre Stimme in Hessisch Oldendorf (Landkreis Hameln-Pyrmont) ab. Anja Stoeck (Linke) kam mit dem Fahrrad zur Abstimmung nach Winsen/Luhe (Landkreis Harburg). AfD-Spitzenkandidatin Dana Guth wählte in Herzberg am Harz (Landkreis Göttingen). Ex-Umweltminister und FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner trat in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) an die Urne.

Um 12.30 Uhr gibt es neue Zahlen von der Landeswahlleiterin. Bislang haben 26,91 Prozent aller Wahlberechtigten in Niedersachen ihren Stimmzettel abgegeben. 2013 hatten zur gleichen Zeit nur 23,03 Prozent ihren Gang zur Wahlurne absolviert. Auch CDU-Herausforderer Bernd Althusmann hat zusammen mit seiner Frau Iris in seinem Wahlkreis Südgellersen gewählt.

Ministerpräsident geht in Hannover wählen

Nun hat auch er es getan: SPD-Spitzenkandidat Stephan Weil, der amtierende Ministerpräsident, hat in einem Pflegeheim in Hannover, das als Wahllokal fungiert, seine Stimme abgegeben. Bei schönem Herbstwetter kamen Weil und seine Frau zu Fuß, und natürlich machte auch Rosemarie Kerkow-Weil ihre Kreuzchen. Vor und nach dem SPD-Politiker und seiner Ehefrau, auf die eine große Zahl von Fotografen und TV-Kamerateams gewartet hatte, gingen ganz "normale" Anwohner zur Wahl. Für einen kurzen Moment war der Chef der niedersächsischen Exekutive so ein Bürger unter Bürgern, mit zwei Stimmen. Und für einige Stunden muss er nun völlig machtlos abwarten, was die Auszählungen am Abend ergeben.

Wahlbeteiligung höher als 2013

Um 10 Uhr gibt es erstmals Zahlen zu vermelden - und zwar zur Wahlbeteiligung. Laut Auskunft der Landeswahlleiterin haben landesweit bereits 8,21 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Somit sind bereits früh am Morgen mehr Menschen zur Wahl gegangen als zur gleichen Zeit bei der Landtagswahl 2013 - damals waren es 5,4 Prozent. Auch FDP-Spitzenkandidat Stefan Birkner war bereits im Wahllokal - in seiner Funktion als ganz normaler Wähler.

Erste Bilder aus Wahllokalen

Kaum haben die Wahllokale geöffnet, schon gibt es die ersten Bilder: In Göttingen warten drei Helferinnen am Sonntagmorgen auf Wähler. Sie und viele andere Ehrenamtliche im ganzen Land sorgen heute dafür, dass der Urnengang ordnungsgemäß abläuft.

Auf zum Wahllokal

In ganz Niedersachsen haben seit 8 Uhr und bis 18 Uhr die Wahllokale geöffnet. Knapp 6,1 Millionen Menschen sind dazu aufgerufen, einen neuen Landtag zu wählen. Den letzten Umfragen zufolge könnte es ein spannendes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD werden. Ursprünglich war die Landtagswahl für 2018 geplant. Wegen des überraschenden Wechsels der Grünen-Abgeordneten Elke Twesten wurde die Abstimmung vorgezogen - denn seitdem hat die rot-grüne Regierung keine Mehrheit mehr.

Niedersachsen wählt einen neuen Landtag

