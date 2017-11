Stand: 18.11.2017 08:22 Uhr

SPD-Basis stimmt heute über Koalitionsvertrag ab

Stolz haben die Spitzen von SPD und CDU am Donnerstag die Einigung auf eine Große Koalition in Niedersachsen präsentiert. Noch ist der 138-Seiten starke Koalitionsvertrag aber nicht von Stephan Weil (SPD) und Bernd Althusmann (CDU) unterschrieben. Beide wollen dafür noch die Zustimmung der Basis einholen. Diese letzte Hürde soll in den diesen Tagen genommen werden - beide Parteien haben zu Parteitagen geladen, wo Delegierte über den Koalitionsvertrag abstimmen sollen. Mit breiter Zustimmung wird gerechnet.

SPD-Parteitag am Sonnabend

Den Auftakt macht die SPD: Gestern Abend tagte zunächst das Parteipräsidium, heute Vormittag folgt ein außerordentlicher Parteitag in Hannover. Ministerpräsident Weil wird dabei zunächst über die wichtigsten Ziele der Koalition informieren, bevor die Delegierten abstimmen. Die CDU folgt am Montag mit einer Sitzung des Landesvorstandes und einem kleinen Parteitag. Am Dienstag kommt die CDU-Landtagsfraktion erneut zusammen, um einen Nachfolger für Bernd Althusmann, der als Wirtschaftsminister in die Regierung wechselt, im Vorsitz zu bestimmen.

Mehr Polizisten und Lehrer

Seit Anfang vergangener Woche hatten beide Parteispitzen über ihre Zusammenarbeit verhandelt. Am Donnerstag hatten SPD und CDU sich auf den Koalitionsvertrag geeinigt. Dieser sieht unter anderem die Einstellung von 1.000 Lehrern sowie 1.500 Polizeibeamten sowie die Abschaffung von Kindergarten-Gebühren vor. Auch die Personalien des neuen Kabinetts stehen fest: Jeweils fünf Minister der neuen Regierung gehören der SPD an, fünf der CDU. Die Sozialdemokraten besetzen weiter das Innenressort, das auch zukünftig von Boris Pistorius geleitet wird. Der bisherige Parlamentarische Geschäftsführer, Grant Hendrik Tonne, wird Kultusminister. Die Bundestagsabgeordnete Carola Reimann übernimmt das Sozialministerium. Birgit Honé wird Ministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten. Olaf Lies, bislang Wirtschaftsminister, übernimmt das Umweltressort. Nachfolger von Lies wird CDU-Chef Althusmann. Reinhold Hilbers (CDU) wird Finanzminister. Für Wissenschaft wird der frühere Fraktionschef Björn Thümler verantwortlich sein. Niedersachsens neue Justizministerin wird Barbara Havliza, bislang Vorsitzende Richterin am Oberlandesgericht in Düsseldorf. Das Landwirtschaftsministerium übernimmt die Landfrauen-Vorsitzende Barbara Otte-Kinast.

