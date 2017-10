Stand: 04.10.2017 20:00 Uhr

Debatte zur Bildung bei Hallo Niedersachsen

Am 15. Oktober wählt Niedersachsen einen neuen Landtag. Das Regionalmagazin Hallo Niedersachsen hat heute Vertreter von FDP, Grünen, CDU, SPD, Linke und AfD eingeladen, in einer Sondersendung zum Thema Bildung Stellung zu beziehen. Mit dabei waren:

Kultusministerin Frauke Heiligenstadt (SPD)

Mareike Wulf (CDU)

Anja Piel (Grüne)

Björn Försterling (FDP)

Anja Stoeck (Linke)

Dana Guth (AfD)

Sondersendungen vor der Wahl bei Hallo Niedersachsen

Die Sendung zum Thema Bildung war die dritte und letzte Sondersendung mit Vertretern der sechs Parteien, die eine realistische Chance haben, in den Landtag einzuziehen. Am 26. September diskutierten sie bereits über die Wirtschaftspolitik, am 29. September über das Thema Innere Sicherheit. Der CDU-Spitzenkandidat Bernd Althusmann war am 1. Oktober zu Gast im Studio von Hallo Niedersachsen. Am 8. Oktober kommt Ministerpräsident Stephan Weil von der SPD.

Dieses Thema im Programm: Hallo Niedersachsen | 04.10.2017 | 19:30 Uhr