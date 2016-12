Stand: 28.12.2016 16:07 Uhr

Zwei an einem Tag: Zoo zeigt Elefantenbabys

Kleine Schwergewichte mit langen Rüsseln: Der Zoo Hannover hat am Mittwoch erstmals seine beiden neuen Elefantenbabys präsentiert. Der Nachwuchs wurde innerhalb von nur 24 Stunden geboren. Elefantenkuh "Saphira" brachte ihren 99 Kilogramm schweren und 94 Zentimeter großen Sohn am 22. Dezember zur Welt. Elefantenkuh "Califas" Tochter folgte am 23. Dezember - genau 23 Stunden und 51 Minuten später. Das Mädchen wiegt 115 Kilogramm und ist 102 Zentimeter groß.

Zwei Elefanten erblicken das Licht der Welt 28.12.2016 17:00 Uhr Im Zoo Hannover freuen sich die Besucher derzeit über zwei neugeborene Elefanten. Dieses Video zeigt die Geburtsmomente der beiden Dickhäuter, einer jungen Kuh und einem kleinen Bullen.







Babys für Zoodirektor ein "Weihnachtsgeschenk"

Beide Babys wurden im Kreis der Herde geboren. "Zwei gesunde Elefantenbabys innerhalb von 24 Stunden waren für uns das schönste Weihnachtsgeschenk", sagte Zoodirektor Andreas M. Casdorff, der beide Geburten miterlebt hat. Noch haben die Jungtiere keinen Namen. Sie heißen einfach "Dickerchen" und "Kleine", obwohl der Baby-Bulle zierlicher als seine jüngere Halbschwester ist.

Babyboom bei den Elefanten im Zoo Hannover















Babys sind täglich kurz zu sehen

Je nach Wetterlage werden die Babys täglich für kurze Zeit um 12 Uhr im Dschungelpalast zu sehen sein. "Die Kleinen brauchen UV-Licht, das ist für ihre Entwicklung sehr wichtig. Aber wir müssen aufpassen, dass sie sich nicht erkälten", erklärt Elefantenpfleger Jürgen Kruse. Nun wartet das Zooteam bereits auf die dritte Geburt und schiebt weiter Nachtwache. Das Baby von Elefantenkuh "Manari" soll in den kommenden Tagen geboren werden. Im April soll dann "Sayang" ihren Nachwuchs bekommen - der Babyboom geht weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 23.12.2016 | 14:30 Uhr