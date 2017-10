Stand: 01.10.2017 14:48 Uhr

Zwei Kinder nach Unfall weiter in Lebensgefahr

Nach einem Autounfall zwischen Döteberg und Seelze (Region Hannover) ist der Zustand zweier Unfallopfer weiter lebensbedrohlich, wie eine Polizeisprecherin NDR.de am Sonntagnachmittag sagte. Ein drittes sei inzwischen außer Lebensgefahr. Die verunglückten Kinder und Jugendlichen sind zwölf, 14 und 15 Jahre alt. Die beiden weiteren Insassen des Autos waren am Samstagabend schwer verletzt worden. Der 31 Jahre alte Fahrer war laut Polizei nicht nur ohne Führerschein unterwegs, sondern mit 2,77 Promille auch erheblich alkoholisiert. Der Fahrer und seine jungen Mitfahrer stehen der Sprecherin zufolge in einer familiären Beziehung zueinander. Wie diese genau aussieht, wolle die Polizei zum Schutz der Betroffenen nicht mitteilen.

Von der Straße abgekommen

Bei starkem Regen war der Mann nach Erkenntnissen der Polizei ohne Einfluss anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Auto von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Anschließend habe sich der Wagen überschlagen und sei auf eine Ackerfläche geschleudert worden. Lebensgefährlich verletzt waren zunächst der zwölfjährige Beifahrer sowie die beiden 14 Jahre alten Insassen auf der Rückbank. Eines der Opfer musste reanimiert werden.

