Jetzt live: Zentralratspräsident im Landtag

Was bedeutet es, heute als Jude in Deutschland zu leben? Um diese Frage geht es heute in der Veranstaltungsreihe "Parlamentsleben" im Interims-Plenarsaal des Niedersächsischen Landtags. Redner wird der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, sein. NDR.de überträgt die Veranstaltung, zu der Landtagspräsident Bernd Busemann einlädt, ab 17 Uhr an dieser Stelle im Livestream.

Herausforderungen trotz positiver Entwicklung

Schuster will in seinem Vortrag die positive Entwicklung des jüdischen Lebens in Deutschland herausstellen, die nach dem Völkermord durch die Nationalsozialisten kaum vorstellbar war. Gleichzeitig soll der Vortrag aber auch deutlich machen, dass die jüdische Gemeinschaft weiter mit Herausforderungen konfrontiert ist. Die Zahl der antisemitischen Straftaten ist zuletzt gestiegen, zudem sollen etwa 20 Prozent der deutschen Bevölkerung Ressentiments gegen Juden haben.

"Das ist notwendige Vorbeugung"

"Auch wenn wir gerade hier in Hannover zumeist ein lebendiges Miteinander der Kulturen erleben, bleibt immer auch die Erinnerung an das, was Deutsche den Juden während der NS-Herrschaft angetan haben", so Busemann. "Das ist kein Selbstzweck, sondern notwendige Vorbeugung. Denn auch im heutigen Niedersachsen geht es darum, antisemitische Tendenzen und Stimmungen weder zu dulden, noch klein zu reden."

Jetzt live: Zentralratspräsident im Landtag In der Veranstaltungsreihe "Parlamentsleben" referiert Zentralratspräsident Schuster heute über das Leben der Juden in Deutschland.

