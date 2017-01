Stand: 27.01.2017 12:01 Uhr

Wolf läuft durch Wohngebiet in Nienburg

Ein Wolf ist gestern in einem Wohngebiet in Nienburg gesichtet worden. Eine Autofahrerin filmte das Tier, wie es am Vormittag über den Bürgersteig rannte, über eine Straße lief und am Straßenrand in Richtung eines Feldes verschwand. Die Lokalzeitung "Die Harke" berichtete darüber. Der Wolfsbeauftragte der Landesjägerschaft Niedersachsen, Raoul Reding, kennt das Video und ist sich sicher, dass es sich bei dem Tier um einen Wolf handelt, wie er NDR.de sagte. Das Tier zeige alle Merkmale eines Wolfes auf, so Reding. Es sei gut möglich, dass es sich um ein Jungtier handele, das sich von seinem Rudel getrennt habe und nun als sogenannter Durchzügler auf der Suche nach einem Territorium und einem Partner sei. Um welches Geschlecht es sich bei dem Wolf handelt, konnte er anhand der Videoaufnahmen nicht sagen.

Stadtteil ist umgeben von Natur

Dass der Wolf in einem Wohngebiet gesichtet wurde, erklärte Reding mit der Lage des Stadtteils Alpheide am Rande von Nienburg. Rundherum gebe es Wälder und Wiesen und so sei der Wolf vermutlich zufällig in das Wohngebiet gekommen. Dass der Wolf deshalb keine Scheu vor Menschen hat, sei nicht der Fall, so Reding. Wenn der Wolf auf Ansiedlungen treffe und sich dort neugierig umschaue, sei das etwas anderes, als wenn er auf einen Menschen treffe. Aus dem Video gehe nicht hervor, dass es einen Kontakt zu Menschen gegeben habe. Zudem habe der Wolf schnell die Flucht ergriffen, als sich das Auto genähert habe. Generell sei der Mensch kein Teil des Beuteschemas eines Wolfes, sagte Reding. Auch Kinder, die eine Grundschule in dem Nienburger Ortsteil besuchen, seien durch den Wolf nicht gefährdet gewesen.

Karte: Der Wolf in Nienburg-Alpheide

Schon 2015 wurde ein Wolf in Alpheide gesichtet

Im Stadtteil Alpheide war bereits vor zwei Jahren ein Wolf gesichtet worden. Dabei habe es sich vermutlich um den sogenannten Wanderwolf aus dem Munsteraner Rudel gehandelt, der im April 2015 auf der Autobahn 7 überfahren worden sei, so Reding. Dass in dem gleichen Stadtteil jetzt wieder ein Wolf gesichtet wurde, erklärt der Wolfsbeauftragte mit der Lage. Ganz in der Nähe gebe es einen Truppenübungsplatz und es habe sich gezeigt, dass Wölfe davon angezogen würden, weil es dort eine hohe Wildtierdichte gebe und sie dort ungestört seien.

Weitere Informationen Dossier: Die Wölfe sind zurück Lange galten sie als ausgestorben, doch inzwischen sind sie zurück in Niedersachsen: die Wölfe. Was viele Umweltschützer begeistert, bereitet Landwirten Sorge. Ein Dossier über die Raubtiere. mehr 19 Bilder Chronologie: Der Wolf in Niedersachsen (ab 2015) Der Wolf breitet sich in Niedersachsen weiter aus. Acht Rudel sind bestätigt, ein neuntes lebt wahrscheinlich im Raum Visselhövede im Landkreis Rotenburg (Wümme). Bildergalerie

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 27.01.2017 | 12:00 Uhr