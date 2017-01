Stand: 05.01.2017 08:25 Uhr

Wird Innere Sicherheit Thema im Wahlkampf?

Nur ein erster Aufgalopp oder schon der Auftakt des Wahlkampfs vor der Landtagswahl 2018? Niedersachsens CDU-Landeschef Bernd Althusmann will heute Mittag sein sogenanntes Sofortprogramm gegen Terror und Islamismus in Hannover vorstellen. Es seien Vorschläge, um Schwachstellen auszumerzen, so Althusmann wörtlich. Wird die Innere Sicherheit also zu einem der Themen des Wahlkampfes, bei dem Althusmann gegen Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) antritt?

"Da kann man mehr machen"

Die gesetzgeberischen Möglichkeiten in Niedersachsen zumindest sind aus Sicht des CDU-Politikers breit angelegt. "Da kann man mehr machen", meinte der frühere niedersächsische Kultusminister. Neben einer verbesserten Ausstattung der Behörden hält er eine bessere Bündelung der bestehenden Kräfte bei der Terrorabwehr für notwendig. "Wir können da nicht nur auf den Bund setzen, das wäre etwas fahrlässig."

Kritik an Vorstoß von de Maizière

Bundesinnenminister Thomas de Maizière hatte sich zuvor für eine bessere Koordinierung der Sicherheitsbehörden und die Stärkung des Bundeskriminalamtes stark gemacht - dazu regte er die Abschaffung der Landesämter für Verfassungsschutz an, um die Bundesbehörde zu stärken. Der Vorstoß sorgte für Kritik aus den Ländern. Auch Althusmann bezeichnete die Idee als "nicht wegweisend".

