Weltrekord-Flitzer fehlen noch 20.000 Euro

Sie sind wirklich hartnäckig: Tüftler aus Niedersachsen bauen den revolutionären Dieselrennwagen der ehemaligen Firma Hanomag nach - und das seit mehr als acht Jahren. Der in Hannover entwickelte und gebaute Wagen mit Aluminiumhülle gilt als Meilenstein deutscher Technikgeschichte. Der Klein-Diesel hielt 1939 insgesamt vier Weltrekorde, unter anderem schaffte er damals schier unglaubliche 165 Stundenkilometer. Aus allen Teilen der Republik trugen der Projektleiter und gelernte Betriebswirt Horst-Dieter Görg und seine Freunde vom Arbeitskreis Technik- und Industriegeschichte (AK TIG) bisher Getriebe, Motorblock und andere mechanische Teile zusammen.

Nur der Kühler ist nicht historisch

Flach wie eine Flunder, aerodynamisch wie ein Flugzeugrumpf: Der Hanomag ist zweifellos ein schmucker Wagen. Ein Gutachten bescheinigte dem ehrgeizigen Nachbau gerade einen Wert von aktuell 375.000 Euro - wenn er fertig ist, dürfte er die halbe Million erreichen. Den Original-Dieselmotor hatten die Technikfans im Rheinland gefunden - er sprang trotz seines Alters auf Anhieb an. Nur beim Kühler habe man keine Kompromisse eingehen wollen und ein hochmodernes Aggregat eingebaut, sagt Görg.

Fertig wird der Wagen erst 2018

Zuletzt wurde der Flitzer ein halbes Jahr lang in der Ausstellung "Strom-Linien-Form" im Zeppelin Museum in Friedrichshafen gezeigt. Bis Mitte August steht er nun in Bockenem bei Hildesheim, dann geht es nach Zetel zum Karosseriebauer. Komplett fertig gestellt wird der silbern glänzende Nachbau des Diesel-Autos erst 2018. "Es fehlen aktuell noch 20.000 Euro, um den Wagen zu vollenden", sagt Gunter Hartung, der das Projekt begleitet. Der tatsächliche Wert des Fahrzeugs bemisst sich aber vor allem auch an den darin investierten Arbeitsstunden. Das Projekt wird über Sponsorengelder finanziert: Viele Kleinspender, aber auch einige Firmen helfen bei der Umsetzung.

