Stand: 21.01.2017 09:55 Uhr

Turnhalle in Lehrte durch Feuer zerstört

In Lehrte in der Region Hannover ist am frühen Morgen eine Turnhalle durch ein Feuer zerstört worden. Die Feuerwehr kämpfte mit 220 Mann gegen die Flammen. Da das Gebäude schnell als einsturzgefährdet eingestuft wurde, konnten die Flammen nicht mehr von innen bekämpft werden. "Die Halle war nicht mehr zu retten", sagte dazu ein Sprecher der Polizei. Zurzeit konzentriert sich die Feuerwehr darauf, dass keine angrenzenden Gebäude Feuer fangen. Verletzte gab es nicht. Der Schaden sei beträchtlich, könne aber noch nicht genau beziffert werden. Die Brandursache ist noch völlig unklar.

Brandstiftung? Großfeuer zerstört Turnhalle 21.01.2017 09:45 Uhr In Lehrte (Region Hannover) ist in der Nacht zum Sonnabend die Sporthalle einer Realschule niedergebrannt. Die Unglücksursache ist noch unklar, Brandstiftung aber nicht ausgeschlossen.







In der Nachbargemeinde Sehnde war im vergangenen Sommer ebenfalls eine Sporthalle in Flammen aufgegangen. Dort war die Ursache des Feuers ein technischer Defekt.

Weitere Informationen Sehnde: Technischer Defekt löste Feuer aus Nach dem Großfeuer an der KGS Sehnde steht die Brandursache nun fest: Es handelte sich laut Polizei um einen technischen Defekt. Derweil prüft die Stadt Anzeigen gegen Gaffer. (24.06.2016) mehr

