Sechs Jahre Haft für Safia S. wegen IS-Attacke

Sechs Jahre Jugendhaft wegen versuchten Mordes und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung - so lautet das Urteil des Celler Oberlandesgerichts (OLG) gegen die 16-jährige Safia S., die im Februar vergangenen Jahres im Hauptbahnhof Hannover einen Bundespolizisten niedergestochen und lebensgefährlich verletzt hatte. Damit ist erstmals eine Sympathisantin des sogenannten Islamischen Staates (IS) wegen einer Terrorattacke in Deutschland zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Safia S. ist Deutsch-Marokkanerin und verfügt über beide Staatsangehörigkeiten.

"Sie wollte den Bundespolizisten töten" 26.01.2017 13:00 Uhr Die Celler Gerichtssprecherin Jessica Laß begründet das Urteil von sechs Jahren Haft: Safia S. handelte mit Tötungsabsicht, außerdem wollte sie den IS unterstützen.







Eine Gerichtssprecherin gab das Urteil am Donnerstagmittag in Celle bekannt. Wegen des Alters der Angeklagten verhandelte die Kammer nach dem Jugendstrafrecht, das eine Höchsstrafe von zehn Jahren vorsieht. Mit seinem Urteil von sechs Jahren folgte das OLG am Ende dem Antrag der Bundesanwaltschaft, die als Anklagebehörde genau dieses Strafmaß gefordert hatte. Das gesamte Verfahren lief zum Schutz der jugendlichen Angeklagten unter Ausschluss der Öffentlichkeit.

Verteidiger kündigt Revision an

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Anwalt von Safia S. kündigte an, vor dem Bundesgerichtshof Revision einzulegen. Die Strafe sei zu hoch, sagte Verteidiger Mutlu Günal nach der Urteilsverkündung. "Das eigentliche Versagen liegt bei der Polizei in Hannover", so Günal. Wenn alle aufgepasst hätten, hätte die Tat verhindert werden können. Er hatte im Prozess dafür plädiert, S. lediglich wegen gefährlicher Körperverletzung zu verurteilen und eine milde Strafe zu verhängen.

Chat-Protokolle belegen Terror-Motiv

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass der Angriff der Schülerin auf den Beamten der Unterstützung des IS dienen sollte. Dies belegten unter anderem die Chat-Protokolle vom Handy der Schülerin. Die Ermittler der Bundesanwaltschaft waren sich darüber hinaus sogar sicher, dass die damals 15-Jährige von IS-Mitgliedern zu der Tat angeleitet worden war.

Während der Untersuchungshaft hatte sich die Gymnasiastin bei dem verletzten Bundespolizisten sowohl in einem Brief als auch in der mündlichen Verhandlung entschuldigt. Der Polizist hat sich inzwischen körperlich von der Messerattacke erholt, wie sein Anwalt mitteilte. Der 34-Jährige leide aber noch immer unter den psychischen Folgen der Tat.

Zweieinhalb Jahre Haft für Mitwisser

Der 20 Jahre alte Mohamad Hasan K., der als Mitwisser angeklagt war, wurde am Donnerstag zu zweieinhalb Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt, weil er die von Safia S. geplante Straftat nicht zur Anzeige gebracht hatte. Auch habe er gewusst, dass S. den IS unterstützen wollte, und ihre Planungen auch ernst genommen, so das Gericht. Die Ermittlungen gegen den Deutsch-Syrer laufen weiter: Er soll laut Bundesanwaltschaft in die Terrorpläne verwickelt gewesen sein, die im November 2015 zur Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover geführt hatten.

Jugendliche wollte sich dem IS anschließen

Safia S. war im Januar 2016 nach Istanbul geflogen, um sich dem IS anzuschließen. Auf dem Weg nach Syrien wurde sie allerdings von ihrer Mutter abgefangen, die sie nach Hannover zurück brachte. Laut den Ermittlungen soll Safia S. aber weiter mit dem IS Kontakt gehalten haben, vor allem über Soziale Netzwerke. Auf diesem Wege, so die Ermittler, sei auch ein Angriff vereinbart worden.

Mit dem Küchenmesser zum Hauptbahnhof

Am 26. Februar 2016 war Safia S. dann am Hauptbahnhof Hannover unterwegs. Die 15-Jährige wurde dort von zwei Bundespolizisten kontrolliert, weil sie sich nach Angaben des Beamten auffällig verhielt. Vollkommen unvermittelt, so beschrieben es die Polizisten, zückte sie ein Küchenmesser und stach einem der Beamten in den Hals. Der Polizist brach zusammen - die Verletzung am Hals waren lebensgefährlich. Der andere Polizist überwältigte die Schülerin.

