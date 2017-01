Stand: 12.01.2017 16:31 Uhr

Safia S.: Prozessabschluss verzögert sich

Eigentlich sollte am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht Celle mit den Plädoyers begonnen werden, doch der Abschluss des Prozesses gegen die 16-jährige IS-Sympathisantin Safia S. verzögert sich. Die Verhandlung des Senats dauere noch an, teilte das Gericht mit. Nach der Befragung zweier Ermittlungsbeamte hatten die Richter die Beweisaufnahme eigentlich beenden wollen. Nach Angaben einer Gerichtssprecherin ist es nun unklar, ob mit diesen beiden Zeugen die Beweisaufnahme abgeschlossen ist. Ursprünglich sollte an diesem Freitag die Verteidigung plädieren, das Urteil war für Donnerstag kommender Woche geplant. Die Schülerin Safia S. ist wegen einer Messerattacke auf einen Bundespolizisten am Hauptbahnhof Hannover wegen versuchten Mordes, gefährlicher Körperverletzung und Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung angeklagt. Die Öffentlichkeit bleibt nach Angaben des Gerichts weiterhin von dem Verfahren ausgeschlossen.

Video 06:42 min Die Geschichte der Safia S. 18.10.2016 21:15 Uhr Panorama 3 Safia S. soll einen Polizisten in Hannover niedergestochen haben, am 20. Oktober beginnt der Prozess. Eine spontane Tat? Nach Informationen von Panorama 3 hatte sie Kontakt zum IS. Video (06:42 min)

Safia S. drohen maximal zehn Jahre Haft

Die Bundesanwaltschaft wirft der Deutsch-Marokkanerin vor, die Tat sei eine "Märtyreroperation" für die Terrormiliz Islamischer Staat gewesen. Im Fall einer Verurteilung drohen der 16-Jährigen maximal zehn Jahre Haft. Dem Mitangeklagten 20-jährigen Mohamad Hasan K. drohen als Mitwisser maximal fünf Jahre Gefängnis. Der Deutsch-Syrer steht außerdem im Verdacht, mit den angeblichen Terrorplänen zu tun zu haben, die im November 2015 zur Absage des Fußball-Länderspiels in Hannover führten. Die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft zu diesem Vorwurf laufen noch.

