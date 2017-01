Stand: 18.01.2017 10:02 Uhr

Prozessauftakt: Tochter zu Prostitution gezwungen?

Vor dem Landgericht Hildesheim muss sich ab heute eine Mutter verantworten, die ihre damals 16-jährige Tochter über das Internet an Freier vermittelt haben soll. Sie soll sie unter falscher Altersangabe zur Prostitution angeboten haben. Sie habe die Termine organisiert und Preise ausgehandelt, so die Anklage. Der Tochter soll sie mit einem Rauswurf gedroht haben, falls diese sich weigere. Außerdem soll sie nicht verhindert haben, dass sich ihr Lebensgefährte an ihren Töchtern vergeht. Der 40-Jährige ist mitangeklagt. Er soll zwischen 2012 und Juli 2013 in drei Fällen die damals 16-Jährige sowie deren elfjährige Schwester missbraucht haben. Der Mutter wird vorgeworfen, diese Taten gefördert zu haben.

Erste Anklage stammt aus dem Jahr 2014

Die heute 37-jährige Mutter muss sich an voraussichtlich vier Terminen wegen Zuhälterei und sexuellem Missbrauch von Kindern verantworten. Dass die Fälle erst jetzt verhandelt werden, liegt nach Angaben eines Gerichtssprechers daran, dass die Jugendschutzkammer vorrangig Fälle behandeln muss, in denen Jugendliche angeklagt sind. Es sei aber sichergestellt worden, dass die Töchter nach Bekanntwerden der Tat bei ihrem leiblichen Vater wohnen. Die Töchter treten in dem Prozess als Nebenklägerinnen auf und sind als Zeuginnen geladen.

Weil die Opfer zum Tatzeitpunkt minderjährig waren, wird nach Auskunft eines Gerichtssprechers weitgehend unter Ausschluss der Öffentlichkeit verhandelt.

Weitere Informationen Mutter soll Tochter an Freier verkauft haben Eine 37-Jährige steht ab Januar vor Gericht, weil sie ihre Tochter als Prostituierte verkauft haben soll. Der damals 16-Jährigen soll sie dafür mit dem Rauswurf gedroht haben. (30.12.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2017 | 14:30 Uhr