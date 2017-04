Stand: 11.04.2017 18:51 Uhr

"Blauer Heinz" in Herrenhausen wird braun

Kleine Buchsbaumhecken bestimmen das Erscheinungsbild der königlichen Herrenhäuser Gärten in Hannover. Sauber und akkurat gepflanzt und geschnitten formen sie Ornamente im barocken "Großen Garten" und rahmen Blumenbeete ein - insgesamt wachsen dort 15 Kilometer Buchsbaum. Ohne Buchsbaum und ohne geschnittene Ornamente sei ein barocker Garten nicht denkbar, sagt Gartendirektor Ronald Clark.

Buchsbäume aus einigen Gärten schon verschwunden

Doch die Bäumchen sind in Gefahr: 2004 sei in Deutschland das Buchsbaumsterben zum ersten Mal festgestellt worden, so Clark. Aus einigen historischen Gärten in Deutschland und Österreich sind die Bäumchen schon verschwunden - in den kommenden Jahren möglicherweise auch aus den Herrenhäuser Gärten. Denn schon seit einiger Zeit macht auch dort ein aggressiver Pilz dem "Blauen Heinz", wie die Buchsbaumsorte in den Gärten heißt, zu schaffen. Beim Zurückschneiden der Pflanzen zum Frühling zeigte sich nun: Einige Heckenabschnitte sind braun und kahl.

Alternative für "Blauen Heinz"

Die Pflanzen haben offenbar ihre Widerstandsfähigkeit gegen den Pilz eingebüßt. Die Buchsbäume würden zwar mehrfach im Jahr gespritzt, doch es sei auch ein Kampf gegen die Witterung, heißt es von den Herrenhäuser Gärten. Warme Temperaturen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Regenschauer am Nachmittag begünstigten den Pilzbefall. Außerdem müssten die Pflanzen immer wieder geschnitten und gekürzt werden, dadurch würden Blätter verletzt. So könne der Pilz in die Bäumchen eindringen, sagt der Gartendirektor. Die Herrenhäuser Gärten müssen also langfristig eine Alternative für den empfindlichen "Blauen Heinz" finden.

Im "Fürstlichen Blumengarten" wächst eine dieser Alternativen bereits. Dort wurde der "Blaue Heinz" entfernt und der Lebensbaum "Mecki" gepflanzt. Die kleinen Thujen eigneten sich vor allem für die Begrenzung von Beeten, sie seien gesund und anspruchslos. Das Gesicht der Gärten solle aber so wenig wie möglich verändert werden, sagt Clark. Daher werde nun im "Orangenparterre" erst einmal wieder Buchsbaum gesetzt - allerdings die Sorte "Herrenhausen", eine relativ robuste Sorte. "Wir hoffen, dass die hier durchhält." Sollte "Herrenhausen" tatsächlich widerstandsfähiger sein als der "Blaue Heinz", dann sollen die Pflanzen nach und nach ersetzt werden, so Clark. Es werde aber drei bis vier Jahre dauern, bis rund 130.000 neue Buchsbäume gepflanzt worden sind.

